Con la participación de creadores de diferentes localidades entrerrianas, finalizó el Laboratorio de Identidad y Diseño con Alma Entrerriana, una propuesta destinada a fortalecer los proyectos locales a través de herramientas que permitan reconocer y expresar el valor cultural, simbólico y patrimonial de la región en sus producciones.

Impulsado por la Dirección General de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos, el espacio se llevó adelante en el marco del programa Entre Ríos Creativa - Camino a la Feria del Centro 2026. La iniciativa buscó generar nuevas oportunidades para que diseñadores y hacedores culturales puedan diferenciar sus productos frente a la producción masiva, recuperando elementos propios del territorio y transformándolos en parte de su identidad.

El laboratorio estuvo coordinado por la diseñadora y artista textil María Alejandra “Tati” Asensio y Lucía Molaro Asensio, bajo el concepto rector “La Trama del Paisaje”. A través de una modalidad híbrida, los encuentros combinaron instancias presenciales en el Museo de Casa de Gobierno, en Paraná, con actividades virtuales que permitieron sumar participantes de distintos puntos de la provincia.

Durante el recorrido, los participantes exploraron las posibilidades creativas que ofrecen la geografía, los colores, las texturas, los relatos, los mitos y los cruces culturales de Entre Ríos. Estos elementos funcionaron como punto de partida para construir propuestas con identidad territorial, trasladando ese universo a los productos y a sus formas de comunicación visual.

También trabajaron en la elaboración de herramientas concretas, como moodboards territoriales, manifiestos narrativos y conceptos para colecciones o productos. Otro de los ejes estuvo vinculado con la identidad de marca, mediante la construcción de relatos breves capaces de comunicar la singularidad de cada proyecto y fortalecer su posicionamiento en los mercados regionales y nacionales.

La finalización de este laboratorio representa un nuevo paso en el acompañamiento provincial a las industrias culturales y creativas. La propuesta puso en valor la posibilidad de construir productos que, además de responder a una búsqueda estética y comercial, puedan contar historias, recuperar saberes y expresar el vínculo de sus creadores con el lugar que habitan.

De esta manera, el diseño se convierte también en una herramienta para transmitir identidad, fortalecer el entramado creativo entrerriano y proyectar la producción local hacia nuevos espacios de circulación.