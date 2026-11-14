Uno Entre Rios | La Provincia | Banco Entre Ríos

Banco Entre Ríos: fue aprobado en Diputados el proyecto de fusión

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción al proyecto de ley que habilita la integración societaria del Bersa con el Nuevo Banco de Santa Fe

14 de noviembre 2026 · 09:52hs
La Cámara de Diputados de Entre Ríos otorgó media sanción por unanimidad al proyecto de ley que habilita la integración societaria del Nuevo Banco de Entre Ríos (Bersa) con el Nuevo Banco de Santa Fe. La iniciativa obtuvo 27 votos afirmativos y ninguno en contra.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos otorgó media sanción por unanimidad al proyecto de ley que habilita la integración societaria del Nuevo Banco de Entre Ríos (Bersa) con el Nuevo Banco de Santa Fe. La iniciativa obtuvo 27 votos afirmativos y ninguno en contra.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos otorgó media sanción por unanimidad al proyecto de ley que habilita la integración societaria del Nuevo Banco de Entre Ríos (Bersa) con el Nuevo Banco de Santa Fe. La iniciativa obtuvo 27 votos afirmativos y ninguno en contra.

El proyecto del Poder Ejecutivo fue tratado sobre tablas con el aval de los dos tercios de la Cámara. La iniciativa establece la ratificación legislativa de la conformidad requerida para avanzar con la operación.

Contempla que el Nuevo Banco de Santa Fe SA actúe como entidad absorbente y continuadora universal del Nuevo Banco de Entre Ríos SA, manteniendo los derechos, obligaciones y prestaciones vigentes.

Según los fundamentos del proyecto, la operación cuenta con aval preliminar del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El objetivo es fortalecer la eficiencia patrimonial del sistema financiero.

Además, la Unidad Operativa de Control del Agente Financiero y la Secretaría Legal y Técnica consideraron viable la integración societaria.

El Ejecutivo provincial fundamentó la necesidad de la intervención legislativa en la relevancia institucional que tiene el Bersa como agente financiero de Entre Ríos. La entidad cumple funciones centrales como depositaria del Tesoro provincial y agente pagador de la administración pública.

La iniciativa también plantea la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios financieros para la ciudadanía durante el proceso de reorganización societaria.

La media sanción abre ahora una nueva etapa para la integración del agente financiero provincial. El proceso mantiene la continuidad de los servicios y las obligaciones de la entidad. A la vez contempla la situación laboral y la preservación de los puestos de trabajo de quienes se desempeñan en el banco.

El proyecto deberá ahora ser tratado por el Senado entrerriano para completar su trámite legislativo.

La Bancaria presta atención a la fusión

El gremio que nuclea a los trabajadores bancarios consideró que la fusión del Nuevo Banco de Entre Ríos (Bersa) con los bancos de Santa Fe y San Juan podría redundar en un mejor servicio para los usuarios entrerrianos. De todos modos, anticipó que seguirá de cerca el proceso a fin de garantizar la continuidad laboral de los empleados.

“Si se van a mantener los puestos de trabajo, no lo vemos mal. Al contrario, va a dar más fuerza y esperamos que tenga mejores tasas para poder competir y darle un mejor servicio al usuario financiero de la provincia”, expresó el secretario de Administración de La Bancaria Seccional Paraná, Damián Dumé.

El dirigente se refirió así al proyecto de ley que el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura entrerriana para la reorganización del Nuevo Banco de Entre Ríos, agente financiero de la provincia.

Banco Entre Ríos Diputados fusión La Bancaria
Noticias relacionadas
Andrea Simondini y su programa Alerta OVNI recibió un reconocimiento por su trayectoria y labor en la difusión e investigación del fenómeno OVNI

Victoria: Alerta OVNI recibió un reconocimiento por su trayectoria en ufología

Presentarán proyecto de ley que propone declarar Monumento Natural Provincial a la rana tractor para su conservación en Entre Ríos

Entre Ríos quiere declarar a la rana tractor Monumento Natural Provincial

el teatro gualeguaychu reabre sus puertas

El Teatro Gualeguaychú reabre sus puertas

Inspectores constataron irregularidades administrativas y normativas en materia de caza y protección de la fauna, Ley Provincial Nº 4.841 en San Justo

San Justo: control de fauna silvestre detectó irregularidades en Parque Pericos

Ver comentarios

Lo último

Día Mundial de la Diabetes: las claves para la detección temprana

Día Mundial de la Diabetes: las claves para la detección temprana

Granja Tres Arroyos: trabajadores hicieron una olla popular

Granja Tres Arroyos: trabajadores hicieron una olla popular

Victoria: Alerta OVNI recibió un reconocimiento por su trayectoria en ufología

Victoria: Alerta OVNI recibió un reconocimiento por su trayectoria en ufología

Ultimo Momento
Día Mundial de la Diabetes: las claves para la detección temprana

Día Mundial de la Diabetes: las claves para la detección temprana

Granja Tres Arroyos: trabajadores hicieron una olla popular

Granja Tres Arroyos: trabajadores hicieron una olla popular

Victoria: Alerta OVNI recibió un reconocimiento por su trayectoria en ufología

Victoria: Alerta OVNI recibió un reconocimiento por su trayectoria en ufología

Abigeato en Victoria: secuestran embarcación con vacuno faenado

Abigeato en Victoria: secuestran embarcación con vacuno faenado

Entre Ríos quiere declarar a la rana tractor Monumento Natural Provincial

Entre Ríos quiere declarar a la rana tractor Monumento Natural Provincial

Policiales
Abigeato en Victoria: secuestran embarcación con vacuno faenado

Abigeato en Victoria: secuestran embarcación con vacuno faenado

Gobernador Mansilla: dos detenidos con drogas

Gobernador Mansilla: dos detenidos con drogas

Murió un motociclista tras accidentarse en un camino rural de Colonia Yeruá

Murió un motociclista tras accidentarse en un camino rural de Colonia Yeruá

Dos cómplices del terrorista italiano fueron detenidos en Entre Ríos por ayudarlo a escapar

Dos cómplices del terrorista italiano fueron detenidos en Entre Ríos por ayudarlo a escapar

Diamante: hallaron el cuerpo del trabajador desaparecido en medio de la creciente del río Paraná

Diamante: hallaron el cuerpo del trabajador desaparecido en medio de la creciente del río Paraná

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Granja Tres Arroyos: trabajadores hicieron una olla popular

Granja Tres Arroyos: trabajadores hicieron una olla popular

Victoria: Alerta OVNI recibió un reconocimiento por su trayectoria en ufología

Victoria: Alerta OVNI recibió un reconocimiento por su trayectoria en ufología

Entre Ríos quiere declarar a la rana tractor Monumento Natural Provincial

Entre Ríos quiere declarar a la rana tractor Monumento Natural Provincial

El Teatro Gualeguaychú reabre sus puertas

El Teatro Gualeguaychú reabre sus puertas

San Justo: control de fauna silvestre detectó irregularidades en Parque Pericos

San Justo: control de fauna silvestre detectó irregularidades en Parque Pericos

Dejanos tu comentario