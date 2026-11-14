Banco Entre Ríos: fue aprobado en Diputados el proyecto de fusión

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción al proyecto de ley que habilita la integración societaria del Bersa con el Nuevo Banco de Santa Fe

La Cámara de Diputados de Entre Ríos otorgó media sanción por unanimidad al proyecto de ley que habilita la integración societaria del Nuevo Banco de Entre Ríos (Bersa) con el Nuevo Banco de Santa Fe. La iniciativa obtuvo 27 votos afirmativos y ninguno en contra.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos otorgó media sanción por unanimidad al proyecto de ley que habilita la integración societaria del Nuevo Banco de Entre Ríos (Bersa) con el Nuevo Banco de Santa Fe. La iniciativa obtuvo 27 votos afirmativos y ninguno en contra.

El proyecto del Poder Ejecutivo fue tratado sobre tablas con el aval de los dos tercios de la Cámara. La iniciativa establece la ratificación legislativa de la conformidad requerida para avanzar con la operación.

Contempla que el Nuevo Banco de Santa Fe SA actúe como entidad absorbente y continuadora universal del Nuevo Banco de Entre Ríos SA, manteniendo los derechos, obligaciones y prestaciones vigentes.

Según los fundamentos del proyecto, la operación cuenta con aval preliminar del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El objetivo es fortalecer la eficiencia patrimonial del sistema financiero.

Además, la Unidad Operativa de Control del Agente Financiero y la Secretaría Legal y Técnica consideraron viable la integración societaria.

El Ejecutivo provincial fundamentó la necesidad de la intervención legislativa en la relevancia institucional que tiene el Bersa como agente financiero de Entre Ríos. La entidad cumple funciones centrales como depositaria del Tesoro provincial y agente pagador de la administración pública.

La iniciativa también plantea la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios financieros para la ciudadanía durante el proceso de reorganización societaria.

La media sanción abre ahora una nueva etapa para la integración del agente financiero provincial. El proceso mantiene la continuidad de los servicios y las obligaciones de la entidad. A la vez contempla la situación laboral y la preservación de los puestos de trabajo de quienes se desempeñan en el banco.

El proyecto deberá ahora ser tratado por el Senado entrerriano para completar su trámite legislativo.

La Bancaria presta atención a la fusión

El gremio que nuclea a los trabajadores bancarios consideró que la fusión del Nuevo Banco de Entre Ríos (Bersa) con los bancos de Santa Fe y San Juan podría redundar en un mejor servicio para los usuarios entrerrianos. De todos modos, anticipó que seguirá de cerca el proceso a fin de garantizar la continuidad laboral de los empleados.

“Si se van a mantener los puestos de trabajo, no lo vemos mal. Al contrario, va a dar más fuerza y esperamos que tenga mejores tasas para poder competir y darle un mejor servicio al usuario financiero de la provincia”, expresó el secretario de Administración de La Bancaria Seccional Paraná, Damián Dumé.

El dirigente se refirió así al proyecto de ley que el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura entrerriana para la reorganización del Nuevo Banco de Entre Ríos, agente financiero de la provincia.