La Peña Cuac! vuelve al Mirador Tec conducido por Lalo Mir

La peña Cuac! tendrá una nueva edición este miércoles 12 de febrero desde las 20, en el Mirador Tec junto a Lalo Mir

11 de febrero 2026 · 12:33hs
La peña Cuac! tendrá una nueva edición este miércoles 12 de febrero desde las 20, en el Mirador Tec (Plaza del Patito Sirirí, Paraná). La propuesta es con entrada libre y gratuita y combinará música en vivo, gastronomía y un panel de intercambio sobre futuro y tecnología.

Lalo Mir y artistas entrerrianos, en una noche al aire libre

La programación musical reunirá al ensamble Mística de Río, que presentará un set electrónico de raíz folclórica; Chamamé Futuro, proyecto integrado por artistas de entre 5 y 14 años provenientes de Federal, que aportará una identidad chamamecera joven; y Juan Manuel Bilat, acordeonista entrerriano que ganó la final del circuito de espectáculos callejeros de Cosquín 2026 y que actuará el próximo año en el escenario Atahualpa Yupanqui del Festival Nacional de Folclore.

La propuesta también incluirá un panel de profesionales que abordará temas vinculados al futuro y la tecnología. Participarán Lucina Palleiro (psicóloga), Leandro Mayrata (bioingeniero), Joel Lifschitz (fundador de Crossity, empresa de base tecnológica) y Nahuel Amore (licenciado en Comunicación Social).

Durante la jornada habrá puestos gastronómicos y se recomienda llevar sillón o reposera para disfrutar con mayor comodidad de una noche al aire libre, en un entorno que combina música, intercambio y el paisaje del río como marco natural.

