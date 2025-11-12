Uno Entre Rios | Escenario | Teatro 3 de Febrero

El Teatro 3 de Febrero, un emblema que guarda la memoria cultural

En el marco de los 25 años de Diario UNO, se destacó al teatro 3 de febrero como un lugar emblemático y símbolo de la cultura y el arte en Paraná

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

12 de noviembre 2025 · 08:15hs
Teatro 3 de Febrero

FERNANDA RIVERO / UNO

Teatro 3 de Febrero
Francisca D’Agostino

FERNANDA RIVERO / UNO

Francisca D’Agostino, actual directora del teatro
Fiorella Cisilin

FERNANDA RIVERO / UNO

Fiorella Cisilin, encargada de las visitas guiadas

En el marco de los 25 años de Diario UNO, se buscó destacar a los espacios que representan la identidad artística y cultural de la provincia. Entre ellos, el Teatro 3 de Febrero, con más de un siglo de historia, sigue siendo el corazón de la vida cultural de la ciudad.

Teatro 3 de Febrero.jpeg
Controversia en el Teatro 3 de Febrero: funciones suspendidas por irregularidades.

Controversia en el Teatro 3 de Febrero: funciones suspendidas por irregularidades.

El Teatro 3 de Febrero, un emblema que guarda la memoria cultural

El telón rojo del Teatro 3 de Febrero ha visto pasar generaciones enteras de artistas, músicos, bailarines, actores y espectadores. Es, desde hace más de 170 años, el escenario donde Paraná se reconoce a sí misma como una ciudad que respira cultura. Allí, entre palcos dorados, cúpulas y la acústica perfecta de su sala, cada noche se renueva la magia que lo mantiene vigente.

Esta re-vista: el show con el que Pablo Millán cierra su temporada

"Esta re-vista": el show con el que Pablo Millán cierra su temporada

el duo juanca sedil se presenta en arde flora

El dúo Juanca Sedil se presenta en Arde Flora

Francisca D’Agostino, actual directora del teatro, lo resume con una emoción que no necesita artificios: “Para mí representa un orgullo estar al frente del Teatro Municipal 3 de Febrero porque es un ícono de la ciudad y un lugar que está en permanente actividad. Todas las noches se viven emociones diferentes que tienen que ver con las expresiones artísticas que se muestran. Es una montaña de emociones”, dice.

Francisca D’Agostino

Una historia centenaria

El edificio, ubicado en calle 25 de Junio 54, es heredero de una historia que se remonta al 8 de agosto de 1852, cuando se inauguró el primer teatro de la ciudad, en un tiempo en que Paraná se preparaba para ser capital de la Confederación Argentina.

Fiorella Cisilin, encargada de las visitas guiadas, lo cuenta con precisión de cronista: “El primer edificio del Teatro 3 de Febrero fue inaugurado en 1852, cuando Paraná se encaminaba a ser capital. Ese día hubo una gran festividad, con fuegos artificiales, y el propio Justo José de Urquiza, junto a sus mandatarios, participó de la celebración. En las crónicas se lo menciona como el ‘Teatro San Justo’, nombre que luego cambió por el que lleva hoy”.

Fiorella Cisilin

Aquel nacimiento marcó un antes y un después en la historia cultural de la ciudad. Desde entonces, el teatro fue protagonista de los principales acontecimientos artísticos y sociales, testigo del paso del tiempo y símbolo de una comunidad que se reúne alrededor del arte.

“Desde su inicio —explicó D’Agostino—, el teatro es uno de los lugares más importantes de la vida cultural de Paraná. En la actualidad, la danza, el teatro, la comedia, la tragedia y la música conviven. Es un lugar destacado, muy querido por el público que lo visita”.

Ese vínculo entre la sala y la gente parece inalterable. Quienes cruzan sus puertas van en busca de una función: entran a un espacio donde el pasado y el presente se unen.

“El público del teatro tiene un vínculo especial con el edificio. Antes de cada función, la gente se sienta, mira hacia arriba y se queda embelesada por la cúpula, los palcos, las butacas, la historia. Eso nos da muchísimo orgullo”, afirmó la directora.

El Teatro 3 de Febrero fue reconstruido en varias oportunidades, hasta alcanzar la fisonomía que hoy se conserva. La estructura actual, inaugurada en 1908, brinda la elegancia de la arquitectura italiana con detalles ornamentales que evocan los grandes teatros europeos. En su interior, la sala principal conserva la calidez de la madera original y la acústica natural. Su valor patrimonial es tan significativo que forma parte del inventario de bienes culturales de la provincia.

Teatro 3 de Febrero1.jpg

Huellas del arte

Por sus camarines y pasillos circularon figuras nacionales e internacionales. Desde compañías líricas y orquestas sinfónicas, hasta músicos populares, actores, bailarines y coros locales. Cada presentación dejó una marca en su memoria de ladrillos y terciopelo.

El teatro tiene algo mágico: uno entra y sabe que algo importante va a pasar. No importa si es una función de ballet o una obra independiente, el espacio se transforma con cada espectáculo”, comentó D’Agostino.

Además de las funciones, el teatro sostiene una intensa vida cotidiana detrás del telón. Allí trabajan técnicos, sonidistas, iluminadores, vestuaristas, personal de limpieza y administración. Son quienes garantizan que todo ocurra con precisión y cuidado. “Hay un equipo comprometido, que ama el teatro tanto como el público. Sin ellos, nada sería posible”, destacó la directora, que insiste en que la gestión cultural también implica un acto de amor por el patrimonio.

Mantener viva una joya patrimonial de 117 años no es tarea sencilla. Los desafíos técnicos y estructurales son parte cotidiana del trabajo de quienes lo gestionan.

“Hay que hacer intervenciones todo el tiempo —contó D’Agostino—, porque es un edificio en constante movimiento y que recibe a muchas personas. Desde la gestión municipal, liderada por Rosario Romero, se ha valorizado esa tarea. Esta estructura necesita recursos para mantenimientos de corto, mediano y largo plazo”.

Teatro 3 de Febrero.jpg

La vida del teatro no se mide sólo en funciones, sino también en las emociones que genera, porque cada espectáculo convoca a cientos de espectadores que, en silencio, comparten una misma expectativa. Cuando el telón se abre, ese momento breve e intenso los reúne.

“Realmente siento un orgullo muy grande —dijo Francisca—, porque la gente disfruta mucho de este lugar. Después de una jornada larga de ensayos, armados y trabajo administrativo, ver eso es un regalo hermoso”, y Fiorella completó la escena con la mirada de quien guía a los visitantes: “A quienes vienen de recorrida también les pasa algo especial. Ver la sala vacía, subirse al escenario, conocer el teatro desde otros puntos… es un privilegio. Viven la experiencia de otra manera”.

Más allá de su monumentalidad, el Teatro 3 de Febrero sigue siendo un punto de encuentro. Familias, estudiantes, artistas y turistas lo recorren como quien visita un lugar querido. En cada función, en cada visita guiada, se renueva la sensación de pertenencia. La historia no se detiene: se actualiza en los aplausos y con cada mirada que se alza hacia su cúpula.

El Teatro 3 de Febrero alberga espectáculos naciones e internacionales y conserva una memoria que sigue latiendo. En cada butaca, en cada función, el público de hoy se une a quienes lo habitaron antes. Su historia resume, mejor que ninguna otra, la fuerza cultural de Paraná: una ciudad que encontró en este teatro su espejo más noble.

LEER MÁS: Más de 100 artistas locales dan vida a "HOY — ¿Quién soy?" en el CPC

Teatro 3 de Febrero Memoria Paraná cultura Diario UNO
Noticias relacionadas
Vidrio roto y escándalo: un diseñador acusó al uruguayense Emanuel Noir de maltrato.

Vidrio roto y escándalo: un diseñador acusó al uruguayense Emanuel Noir de maltrato

difundieron los ganadores del 62° salon provincial de artes visuales de entre rios

Difundieron los ganadores del 62° Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos

entre el cielo y el infierno llega a parana con un show que revive un clasico de rata blanca

"Entre el Cielo y el Infierno" llega a Paraná con un show que revive un clásico de Rata Blanca

sentir nacional continua su gira con nuevas fechas en entre rios, buenos aires y cordoba

Sentir Nacional continúa su gira con nuevas fechas en Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba

Ver comentarios

Lo último

Un crespense participó de la audiencia del Papa León XIV en El Vaticano

Un crespense participó de la audiencia del Papa León XIV en El Vaticano

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

Ultimo Momento
Un crespense participó de la audiencia del Papa León XIV en El Vaticano

Un crespense participó de la audiencia del Papa León XIV en El Vaticano

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

La Justicia entrerriana limita la potestad sancionadora de la Nación en materia eléctrica

La Justicia entrerriana limita la potestad sancionadora de la Nación en materia eléctrica

Rotary: el Gobernador del Distrito 4945 visitó Paraná y valoró el compromiso de los socios locales

Rotary: el Gobernador del Distrito 4945 visitó Paraná y valoró el compromiso de los socios locales

Policiales
Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Concordia: falleció el joven que había quedado en grave estado por un choque en la Ruta 14

Concordia: falleció el joven que había quedado en grave estado por un choque en la Ruta 14

Mujeres detenidas por tenencia de drogas y armas

Mujeres detenidas por tenencia de drogas y armas

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra el exintendente de Gilbert

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra el exintendente de Gilbert

Paraná: se fugó un preso durante partido de fútbol en la Unidad Penal, pero fue recapturado

Paraná: se fugó un preso durante partido de fútbol en la Unidad Penal, pero fue recapturado

Ovación
De Paraná al Mundial Supercross: la historia de Joaquina Truffer

De Paraná al Mundial Supercross: la historia de Joaquina Truffer

Presentarán este miércoles el Seven de la República 2025

Presentarán este miércoles el Seven de la República 2025

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Días, horarios y árbitros para la fecha 16 del Torneo Clausura

Días, horarios y árbitros para la fecha 16 del Torneo Clausura

La provincia
Un crespense participó de la audiencia del Papa León XIV en El Vaticano

Un crespense participó de la audiencia del Papa León XIV en El Vaticano

La Justicia entrerriana limita la potestad sancionadora de la Nación en materia eléctrica

La Justicia entrerriana limita la potestad sancionadora de la Nación en materia eléctrica

Rotary: el Gobernador del Distrito 4945 visitó Paraná y valoró el compromiso de los socios locales

Rotary: el Gobernador del Distrito 4945 visitó Paraná y valoró el compromiso de los socios locales

La Casa de Gobierno: corazón político y memoria viva de Entre Ríos

La Casa de Gobierno: corazón político y memoria viva de Entre Ríos

El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Entre Ríos y prorrogó la medida por sequía en Río Negro

El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Entre Ríos y prorrogó la medida por sequía en Río Negro

Dejanos tu comentario