Uno Entre Rios | El Mundo | Donald Trump

Nuevos correos revelan posibles vínculos entre Donald Trump y Jeffrey Epstein

Demócratas de la Cámara de Representantes de EEUU publicaron correos que sugieren vínculos entre Trump y Epstein, delincuente sexual fallecido en 2019.

13 de noviembre 2025 · 12:03hs
Nuevos correos revelan posibles vínculos entre Donald Trump y Jeffrey Epstein

Durante la jornada de este miércoles 12 de noviembre, los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron nuevos correos electrónicos que vinculan al fallecido magnate y delincuente sexual convicto, Jeffrey Epstein, con el presidente Donald Trump.

En uno de los mensajes, Epstein mencionó que Trump había pasado horas en su casa con una de sus víctimas, mientras que en otros sugirió que este último sabía más sobre sus abusos de lo que había reconocido hasta ese entonces.

11 de noviembre: Día Internacional del Churro

11 de noviembre: Día Internacional del Churro

Lior Rudaeff tenía 61 años, nació en la Ciudad de Buenos Aires, tenía cuatro hijos, estaba casado, era ambulanciero y médico voluntario en Israel.

Israel: Hamás entregó el cuerpo del rehén argentino Lior Rudaeff

El abanderado republicano ha rechazado sostenidamente cualquier participación o conocimiento de la red de tráfico sexual que mantenía Epstein.

Aunque ha confirmado que fueron amigos en el pasado, ha insistido en que posteriormente se distanciaron. Cabe recordar que Epstein falleció en una prisión federal en 2019, mientras esperaba ser juzgado por delitos de tráfico sexual. Su muerte ocurrió más de una década después de que recibiera una condena por solicitar servicios sexuales de una menor de edad.

Las autoridades estadounidenses informaron en aquel entonces que el magnate atentó contra su vida. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes declararon este miércoles, según rescata el New York Times, que los correos electrónicos plantean nuevas interrogantes sobre la relación entre Trump y Epstein.

Donald Trump Jeffrey Epstein.jpg

LEER MÁS: Jeffrey Epstein: en la lista hay artistas y expresidentes

Correos

Epstein afirmó en uno de los mensajes que Trump “sabía de las chicas”, sobre las cuales posteriormente se determinó que muchas eran menores de edad. En otro de los correos, Epstein se preguntaba cómo responder a las consultas de la prensa sobre su relación con Trump, ya que el republicano estaba impulsando su carrera política.

De acuerdo al citado periódico, “la Cámara de Representantes tiene previsto reanudar sus sesiones el miércoles para aprobar la legislación que ponga fin al cierre, y es probable que la atención vuelva a centrarse en el caso Epstein”.

El representante por California, Robert Garcia, quien es el principal demócrata del Comité de Supervisión, dijo a través de un comunicado que “estos últimos correos electrónicos y correspondencia suscitan serias dudas sobre qué más oculta la Casa Blanca y la naturaleza de la relación entre Epstein y el presidente”.

Cuando el Times consultó a la Casa Blanca sobre este asunto, no recibió respuesta inmediata a una solicitud de comentarios. En total, son tres intercambios de correos electrónicos los que fueron publicados este miércoles.

Uno de estos iba dirigido a la confidente de Epstein durante años, Ghislaine Maxwell, mientras que los otros dos eran para el autor Michael Wolff, quien ha escrito cuatro libros sobre Trump.

En un correo electrónico con fecha de abril de 2011, Epstein le dijo a Maxwell, quien posteriormente fue condenada por cargos relacionados con la facilitación de sus delitos: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump”. Epstein agregó que una víctima “pasó horas en mi casa con él; nunca se le ha mencionado”.

Trump Epstein

Maxwell le respondió: “He estado pensando en eso”.

En otro correo electrónico correspondiente a enero de 2019, Epstein le escribió a Wolf, refiriéndose a Trump: “Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”.

Cabe precisar que el personal del comité eliminó de los correos electrónicos los nombres de las víctimas y cualquier información que pudiera identificarlas.

Trump ha rechazado en múltiples ocasiones cualquier participación o conocimiento de la red de tráfico sexual que mantenía Epstein, mientras que también lo ha calificado como “un tipo repugnante”.

El tercer intercambio de correos electrónicos fue entre Wolf y Epstein e inició el 15 de diciembre de 2015, la noche de un debate en las primeras presidenciales republicanas.

El primero le advirtió que CNN planeaba preguntarle a Trump en esa instancia sobre su relación con él, ya fuera en directo o en la rueda de prensa posterior. Epstein respondió: “Si pudiéramos prepararle una respuesta, ¿cuál crees que debería ser?”.

Wolf le aconsejó a Epstein no hacer nada y sugirió que Trump podría intentar negar una relación estrecha con él. “Creo que deberías dejar que se hunda solo”, le escribió.

“Si dice que no ha estado en el avión ni en la casa, eso te da una valiosa ventaja en relaciones públicas y política” que podría usarse para “hundirlo” más tarde o “salvarlo”, “generando una deuda”.

De acuerdo a una transcripción revisada por el Times, a Trump nunca se le preguntó sobre el asunto en ese debate, mientras que no se tiene claridad sobre si se le preguntó al respecto en otra instancia.

Donald Trump Jeffrey Epstein Correos
Noticias relacionadas
Asume Rodrigo Paz Pereira la Presidencia de Bolivia. Luis Arce, no asistirá a la entrega del bastón de mando. Milei ya llegó para presenciar el juramento.

Bolivia: Rodrigo Paz Pereira asume la presidencia con urgentes retos económicos

Zohran Mamdani, el socialista democrático que será alcalde de Nueva York

Zohran Mamdani, el socialista democrático que será alcalde de Nueva York

Ver comentarios

Lo último

Paraná recibirá a Andrés Calamaro en el marco de su nueva gira Agenda 2025 Tour

Paraná recibirá a Andrés Calamaro en el marco de su nueva gira "Agenda 2025 Tour"

Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

Ultimo Momento
Paraná recibirá a Andrés Calamaro en el marco de su nueva gira Agenda 2025 Tour

Paraná recibirá a Andrés Calamaro en el marco de su nueva gira "Agenda 2025 Tour"

Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

Ranking de World Rugby: así podrían quedar Los Pumas tras el partido clave ante Escocia

Ranking de World Rugby: así podrían quedar Los Pumas tras el partido clave ante Escocia

Nuevos correos revelan posibles vínculos entre Donald Trump y Jeffrey Epstein

Nuevos correos revelan posibles vínculos entre Donald Trump y Jeffrey Epstein

Policiales
Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Caso Jazmín González: No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera

Caso Jazmín González: "No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera"

Megaoperativo en Concordia con 54 allanamientos y 16 detenciones

Megaoperativo en Concordia con 54 allanamientos y 16 detenciones

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Concordia: falleció el joven que había quedado en grave estado por un choque en la Ruta 14

Concordia: falleció el joven que había quedado en grave estado por un choque en la Ruta 14

Ovación
Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

Ranking de World Rugby: así podrían quedar Los Pumas tras el partido clave ante Escocia

Ranking de World Rugby: así podrían quedar Los Pumas tras el partido clave ante Escocia

Listos para otra noche de acción en el Club Palma Juniors

Listos para otra noche de acción en el Club Palma Juniors

El fuerte comunicado de los jugadores de San Lorenzo

El fuerte comunicado de los jugadores de San Lorenzo

Liga Paranaense: Neuquén venció a Sportivo Urquiza en el cierre de la fecha

Liga Paranaense: Neuquén venció a Sportivo Urquiza en el cierre de la fecha

La provincia
Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

San José, la ciudad que se animó a innovar y halló la fórmula para impulsar el movimiento turístico

San José, la ciudad que se animó a innovar y halló la fórmula para impulsar el movimiento turístico

La cuna donde nació el Normalismo argentino: la Escuela Normal de Paraná

La cuna donde nació el Normalismo argentino: la Escuela Normal de Paraná

El Palacio Arruabarrena de Concordia conquista por su arte francés

El Palacio Arruabarrena de Concordia conquista por su arte francés

Frigerio y Santilli acordaron una agenda federal que apunta a reformas estructurales

Frigerio y Santilli acordaron una agenda federal que apunta a reformas estructurales

Dejanos tu comentario