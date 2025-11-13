Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Allanamiento en la casa de un ex Patronato por una causa de tenencia de material de abuso sexual infantil

Allanamiento en la vivienda del jugador de Unión y ex Patronato, Cristian Tarragona, en el marco del programa internacional "Escudos para la niñez".

13 de noviembre 2025 · 11:17hs
Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la sección Trata de Personas llevó adelante este jueves un allanamiento en una vivienda ubicada en la Manzana 7 de Alto Verde, propiedad del futbolista de Unión de Santa Fe, Cristian Tarragona, ex jugador de Patronato. En el lugar también residen familiares del jugador.

El operativo forma parte de un programa internacional que se llama "Escudos para la niñez" y tuvo procedimientos simultáneos en otros puntos de la provincia como Villa Constitución.

LEER MÁS: Inicia el juicio contra el ex-futbolista de Patronato Diego García

La PDI allanó la vivienda de un ex Patronato por una causa de material de abuso sexual infantil

Cristian Tarragona (1).jpeg

Tarragona vive en la casa allanada y se encontraba camino al entrenamiento cuando arribó la policía. La vivienda, situada frente a una plaza, cuenta en su parte trasera con varios departamentos. Fuentes de la investigación adelantaron que "no está identificada la persona del grupo" implicada en la investigación.

El objetivo del procedimiento fue secuestrar elementos de interés, principalmente dispositivos electrónicos con contenido de abuso sexual infantil. Hasta el momento, no hay personas detenidas.

El delantero de 34 años llegó a Unión como jugador libre tras finalizar su vínculo con Talleres de Córdoba en el último mercado de pases, y firmó contrato con el Tatengue hasta diciembre de 2026.

El atacante había arribado a Talleres en agosto de 2024, también con el pase en su poder luego de su paso por San Lorenzo. En el conjunto cordobés disputó 38 partidos, convirtió cinco goles y se consagró campeón de la Supercopa Internacional.

Con su llegada a Unión, Tarragona suma una nueva camiseta a una extensa trayectoria: el club santafesino es el 15° equipo de su carrera profesional.

A lo largo de los años, vistió los colores de Vélez, Gimnasia La Plata, Platense, Patronato, Temperley, Independiente Rivadavia, Juventud Unida, Tiro Federal, Santamarina, Alvear, Arsenal y el Atlante de México, entre otros.

Patronato Allanamiento Cristian Tarragona
