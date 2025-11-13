Uno Entre Rios | El País | Luis Caputo

Caputo defendió el esquema de bandas cambiarias y descartó una flotación libre por la volatilidad política

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a defender el esquema cambiario del Gobierno. Afirmó que vendrá una gran "entrada de dólares por exportaciones".

13 de noviembre 2025 · 11:50hs
Caputo defendió el esquema de bandas cambiarias y descartó una flotación libre por la volatilidad política

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a defender el esquema cambiario de bandas que lleva adelante el Gobierno. En este escenario, explicó que el país no está preparado para pasar a una flotación libre: "No podemos darnos el lujo de flotar libremente en un país que tiene la volatilidad política que tiene Argentina".

"Es decir, mientras la alternativa siga siendo el comunismo, es muy difícil flotar, muchachos", ahondó el ministro en el marco de la 31 Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA).

Incluye ajustes, reendeudamientos y acumulación de reservas. Además anticipó que no está bajo sus planes liberar el tipo de cambio.

En EEUU, Luis Caputo anticipó modificación de las bandas cambiarias y de la política monetaria

julio de vido se entrego en comodoro py y quedo detenido por la tragedia de once

Julio De Vido se entregó en Comodoro Py y quedó detenido por la Tragedia de Once

Así, también remarcó que la inestabilidad vivida en los últimos meses fue causada por la amenaza de la vuelta de la oposición: "Cuándo llegás a una situación así se produce lo que en los últimos cuatro meses vimos todos. Para el que decía que no era un riesgo político, bueno, vaya si lo era. Cuando salimos en abril del cepo, el tipo de cambio estaba flotando tranquilamente entre el medio de las bandas, y las tasas estaban en niveles normales. Cuando vino todo el ataque político, por supuesto que hubo que hacer un apretón monetario".

Caputo aseguró también que "la mayoría de los países no flota libremente. Definitivamente, ningún país en desarrollo". Más allá de la inestabilidad política, el ministro también aseguró que el país debe cumplir otras condiciones para abandonar las bandas cambiarias.

Entre ellas, destacó: "El mercado de cambios nuestro es un mercado que hoy está operando, más o menos, u$s200 millones por día - y les estoy haciendo precio, porque hace veinticuatro horas operó u$s90 millones-. Entonces, si alguien realmente cree que se puede flotar libremente en un mercado que opera u$s90, u$s100, u$s200 o u$s250 millones por día, me parece que no operaron nunca un mercado. Entonces, no pidamos cosas que no se pueden hacer".

Al defender el sistema de bandas cambiarias, desalentó la idea e alguna modificación o cambio. "Lo importante cuando se usan bandas es calibrarlas bien y sobre todo el techo. El techo de la banda está bien calibrado", explicó. Para justificar el hecho de que no exista un retraso del tipo de cambio que amerite una devaluación, indicó que "Este año tenemos exportaciones récord.

Dólar
Pese a fuertes ventas oficiales, el dólar superó los 1.450 pesos.

Pese a fuertes ventas oficiales, el dólar superó los 1.450 pesos.

LEER MÁS: En EEUU, Luis Caputo anticipó modificación de las bandas cambiarias y de la política monetaria

"Vamos a comprar reservas pero de manera inteligente"

En otro aspecto, el titular del Palacio de Hacienda salió en respuesta de operadores del mercado de capitales que esperan que el Banco Central comience a comprar reservas internacionales. "Nosotros queremos comprar reservas para mejorar el balance del Banco Central", señaló Caputo quien insistió en que "este es uno de los gobiernos que más compró dólares, pero que no se pudieron retener porque hubo que pagar deuda".

Al respecto, insistió que en el Gobierno va a comprar "de manera inteligente". "No vamos a comprar dólares con pesos que nadie quiere, porque eso genera inflación, y hay que esterilizar con lecaps y se genera nuevamente déficit".

De ese manera, consideró que el programa para engrosar los dólares del BCRA se va a producir con crecimiento económico. "Cuando la economía crezca va a demandar dinero" detalló el funcionario quien dijo que "el potencial de acumulación es muy positivo".

Préstamos de bancos y vuelta a los mercados

De acuerdo a Ámbito Financiero, Caputo confirmó algo que esperan los operadores financieros, de que el gobierno trate de volver a los mercados internacionales y de ese modo, no habría que usar reservas para cumplir con los compromisos. "Lo financiero lo vamos a resolver con lo financiero", fue la frase que uso el titular de Economía.

En ese sentido, indicó que ya tuvo ofrecimientos de algunos fondos interesados en comprar bonos de Argentina y que también se está conversando con bancos internacionales para lograr el dinero necesario para cumplir en enero el vencimiento de u$s4.800 millones.

Es de recordar que el mercado está esperando a que el riesgo país de la Argentina baje a niveles cercanos del 400 puntos como señal para que la Argentina vuelva a las emisiones con legislación internacional para renovar los vencimientos.

Caputo precisó que la deuda en dólares del país en términos relativos al PBI es baja. Dijo que la parte en dólares es del orden del 13% en términos nominales y que baja al 10% a precios de mercado, mientras que de lograrse acceso y con crecimiento bajaría aún mas.

Luis Caputo Dólar bandas cambiarias Argentina
Noticias relacionadas
Julio De Vido vuelve a la cárcel: este jueves quedará detenido.

Rechazaron el pedido de prisión domiciliaria de Julio De Vido

Los principales pozos del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo de este miércoles. 

Quini 6: nuevamente los pozos millonarios quedaron vacantes

Según el Indec, una familia tipo necesitó la suma de $1.213.798,81 para no ser pobre.

Indec: ¿cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre?

Murió Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández.

Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández

Ver comentarios

Lo último

Paraná recibirá a Andrés Calamaro en el marco de su nueva gira Agenda 2025 Tour

Paraná recibirá a Andrés Calamaro en el marco de su nueva gira "Agenda 2025 Tour"

Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

Ultimo Momento
Paraná recibirá a Andrés Calamaro en el marco de su nueva gira Agenda 2025 Tour

Paraná recibirá a Andrés Calamaro en el marco de su nueva gira "Agenda 2025 Tour"

Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

Ranking de World Rugby: así podrían quedar Los Pumas tras el partido clave ante Escocia

Ranking de World Rugby: así podrían quedar Los Pumas tras el partido clave ante Escocia

Nuevos correos revelan posibles vínculos entre Donald Trump y Jeffrey Epstein

Nuevos correos revelan posibles vínculos entre Donald Trump y Jeffrey Epstein

Policiales
Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Caso Jazmín González: No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera

Caso Jazmín González: "No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera"

Megaoperativo en Concordia con 54 allanamientos y 16 detenciones

Megaoperativo en Concordia con 54 allanamientos y 16 detenciones

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Concordia: falleció el joven que había quedado en grave estado por un choque en la Ruta 14

Concordia: falleció el joven que había quedado en grave estado por un choque en la Ruta 14

Ovación
Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

Ranking de World Rugby: así podrían quedar Los Pumas tras el partido clave ante Escocia

Ranking de World Rugby: así podrían quedar Los Pumas tras el partido clave ante Escocia

Listos para otra noche de acción en el Club Palma Juniors

Listos para otra noche de acción en el Club Palma Juniors

El fuerte comunicado de los jugadores de San Lorenzo

El fuerte comunicado de los jugadores de San Lorenzo

Liga Paranaense: Neuquén venció a Sportivo Urquiza en el cierre de la fecha

Liga Paranaense: Neuquén venció a Sportivo Urquiza en el cierre de la fecha

La provincia
Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

San José, la ciudad que se animó a innovar y halló la fórmula para impulsar el movimiento turístico

San José, la ciudad que se animó a innovar y halló la fórmula para impulsar el movimiento turístico

La cuna donde nació el Normalismo argentino: la Escuela Normal de Paraná

La cuna donde nació el Normalismo argentino: la Escuela Normal de Paraná

El Palacio Arruabarrena de Concordia conquista por su arte francés

El Palacio Arruabarrena de Concordia conquista por su arte francés

Frigerio y Santilli acordaron una agenda federal que apunta a reformas estructurales

Frigerio y Santilli acordaron una agenda federal que apunta a reformas estructurales

Dejanos tu comentario