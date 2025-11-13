Uno Entre Rios | Ovación | Ranking

Ranking de World Rugby: así podrían quedar Los Pumas tras el partido clave ante Escocia

Los Pumas enfrentan a Escocia con la mira puesta en el ranking mundial y el sorteo del Mundial 2027. Una victoria podría afianzar su sexto puesto.

13 de noviembre 2025 · 12:17hs
Foto: Gentileza/Prensa UAR

Tras el contundente triunfo ante Gales por 52-28, Los Pumas se preparan para enfrentar a Escocia en un duelo clave, no solo por el cierre de la ventana internacional, sino también por su impacto en el Ranking de World Rugby. El equipo dirigido por Felipe Contepomi busca seguir escalando posiciones de cara al sorteo de la Copa del Mundo 2027.

Actualmente, el seleccionado argentino ocupa la sexta posición del ranking con 84.30 puntos, por delante de Australia (81.69). Su próximo rival, Escocia, se encuentra en el octavo puesto con 81.21 unidades.

Ranking World Rugby: lo que se juegan Los Pumas frente a Escocia

Marcos Kremer (19).jpeg

Para el encuentro del domingo, las proyecciones del ranking son las siguientes: si Los Pumas ganan con punto bonus, sumarán 1.49 puntos y consolidarán su ventaja sobre los Wallabies; en caso de victoria sin bonus, el equipo argentino obtendrá 0.99 puntos. Si pierden con bonus defensivo, descontarán 1.01, mientras que una derrota sin bonus significará una pérdida de 1.51 puntos, dejando a Escocia a tan solo 0.6 unidades de distancia.

Por otro lado, en otro duelo relevante para la tabla, Australia visitará a Irlanda y solo modificará su puntaje en caso de triunfo. Si gana con punto bonus, sumará tres puntos, mientras que si lo hace sin bonus, obtendrá dos unidades.

Así está actualmente el Top 10 del Ranking de World Rugby: 1. Sudáfrica (93.06), 2. Nueva Zelanda (91.35), 3. Irlanda (89.83), 4. Inglaterra (88.06), 5. Francia (86.95), 6. Argentina (84.30), 7. Australia (81.69), 8. Escocia (81.21), 9. Fiji (81.15) y 10. Italia (78.98).

