Concordia: falleció el joven que había quedado en grave estado por un choque en la Ruta 14

El joven que había permanecido internado en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia tras el violento accidente ocurrido el pasado viernes en el acceso a Calabacilla y Puerto Yeruá, murió en las primeras horas de la noche de este martes. Se trata de Jonathan Enrique Mirol, reconocido colaborador de un club local.

La noticia generó una profunda conmoción en la comunidad de Villa Adela, especialmente en el Club San Lorenzo, donde Jonathan Mirol se desempeñaba como técnico de la categoría Sub 17 y profesor de la primera división del equipo de fútbol.

Compañeros, jugadores y dirigentes expresaron su dolor por la pérdida del joven entrenador, recordado por su compromiso con los chicos y su participación constante en las actividades del club. El fallecimiento del profesor Mirol enluta a toda la barriada, a su club y todo el ambiente deportivo local.

El accidente en Concordia

Cabe recordar que, durante la jornada de este lunes, desde el nosocomio habían informado un nuevo parte médico respecto al estado de Mirol, señalando que el paciente se encontraba “en mal estado general, febril, estable hemodinámicamente, bajo asistencia respiratoria mecánica e internado en sala de terapia adultos”, donde permanecía desde el 7 de noviembre, día en que ingresó tras el accidente vial ocurrido en la autovía Gervasio Artigas.

El siniestro se registró alrededor de las 4.25 de la madrugada, cuando la camioneta Jeep Grand Cherokee, conducida por Mirol, intentaba incorporarse a la autovía desde el acceso a Puerto Yeruá y fue embestida por un camión Mercedes-Benz, manejado por un hombre de 58 años domiciliado en Virrey Ceballos, provincia de Buenos Aires.

Tal como informara en su momento, en el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría de Calabacilla, junto a Bomberos Voluntarios y personal de Seguridad y Prevención Vial, bajo las directivas del fiscal Dr. Tomás Tscherning, quien ordenó la extracción de sangre a ambos conductores.