Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

La Policía de Colón realizó un operativo antidrogas en la Terminal de Ómnibus, donde detuvo a un hombre y secuestró 148,7 gramos de cocaína.

12 de noviembre 2025 · 12:18hs
En horas de la madrugada de este miércoles, personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Colón detuvo a un hombre e identificó a dos mujeres durante un procedimiento realizado en el marco de la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo.

El operativo, que tuvo lugar en la Terminal de Ómnibus de Colón —en las calles Paysandú y Sourigues—, comenzó alrededor de la 1:30 y finalizó a las 4:10, bajo la dirección del Juzgado de Garantías y Transición de Colón y con intervención del fiscal Dr. Juan Sebastián Blanc.

Secuestro de droga

Como resultado, se incautaron cinco envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína con un peso total de 148,7 gramos, además de un teléfono celular. Todos los elementos fueron formalmente remitidos a sede judicial, mientras que el detenido quedó incomunicado a disposición de la Justicia.

La tarea fue llevada adelante por personal especializado de la Dirección General de Drogas Peligrosas, en el marco de las acciones permanentes destinadas a combatir la venta y distribución de estupefacientes a menor escala en la provincia de Entre Ríos.

