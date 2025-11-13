Listos para otra noche de acción en el Club Palma Juniors

La velada amateur se realizará este viernes, desde las 21, en el Club Palma Juniors. Habrá 11 peleas, de las cuales dos tendrán en juego distintos títulos.

Jorgelina Cantero, Zamira Beber, Johana Beber, Tomás Omar e Iván Frutos (abajo) serán algunos de los que combatirán en el Club Palma Juniors.

Con 11 peleas de boxeo se completará la cartelera de la velada amateur que se desarrollará este viernes, en las instalaciones del Club Palma Juniors , donde habrá dos títulos en juego. El festival, que comenzará a las 21, es organizado por Nicolás Pagliaruzza. Las entradas anticipadas tienen un valor de 7.000 pesos, mientras que en puerta costarán 9.000.

El espectáculo tendrá como atracción principal la presentación del campeón de la Federación Entrerriana de Box (FEB) de la categoría Hasta 75 kilos, el paranaense Iván Frutos, quien arriesgará por primera vez su cinturón. La Parka se enfrentará ante el colonense Rodrigo Melgarejo.

También se presentará la titular del cinturón de la FEB en la categoría Hasta 57 kilos, la paranaense Zamira Beber, quien no pondrá en juego su corona. De todas formas, peleará por el Título Dos Orillas de la división, ante la santafesina Johana Pintos.

Ademas habrá una exhibición entre el profesional local Wenceslao Mansilla y Nicolás Pagliaruzza, quien está pronto para dar el paso al pugilismo rentado.

Nicolás Pagliaruzza, el organizador

Pagliaruzza Nicolás Pagliaruzza contó que sólo restan pulir los últimos detalles de cara al evento. Víctor Ludi/UNO

En los días previos al evento, UNO se dio una vuelta por el gimnasio en Palma Juniors y habló con el organizador.

“Está todo encaminado para que salga de la mejor manera posible. Estamos terminando con los preparativos. Serán 11 peleas amateurs, con dos títulos en juego. En cada evento que hacemos vamos mejorando algunas cosas y notamos que se va sumando más gente, lo cual nos pone muy contentos”, comentó Paya, quien luego acotó: “creo que es la velada en la que más tranquilo estoy, porque la experiencia me ha servido para aprender varias cosas de la organización” .

Pagliaruzza también se refirió a cómo llegan sus pupilos: “a los chicos los veo muy bien, terminando con su preparación para llegar de la mejor forma posible al viernes. Tengo buenas expectativas para mis pupilos. Zamira realizará la primera defensa de su título provincial el 12 de diciembre, en la velada que está organizando Ulises López en Ministerio, por lo que ésta será una prueba exigente para llegar con ritmo y, si gana, será un envión anímico importante para ella el hecho de tener otro cinturón”.

Para concluir, se refirió a la exhibición que él realizará con Peligro Mansilla: “Estoy muy agradecido con él por su predisposición. Siempre está con sus boxeadores y cuando lo invité a hacer la exhibición no dudó en aceptar”.

La cartelera en el Club Palma Juniors

boxeadores palma Jorgelina Cantero, Zamira Beber, Johana Beber, Tomás Omar e Iván Frutos (abajo) serán algunos de los que combatirán en el Club Palma Juniors. Víctor Ludi/UNO

Las peleas programadas serán:

Matías Villalba (Payabox) vs Agustín López (Gimnasio Justo Nocaut Martínez)

Ailén Argañaraz (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Antonella Bianchi (Motobox)

Jorgelina Cantero (Payabox) vs María Rojas (Federal)

Jonathan Gómez (Payabox) vs Julio Jaime (Nogoyá)

Johana Beber (Payabox) vs Sofía Sliva (Motobox)

Miqueas Brites (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Antonio Cattaneo (Federal)

Tomás Omar (Payabox) vs Marcos Orrego (Team Peligro)

Nahuel Ramos (Boxing Paraná) vs Lautaro Ramírez (Santa Fe)

Francisco Almirón (Payabox) vs Leandro Alviso (Santa Fe)

Zamira Beber (Payabox) vs Johana Pintos (Santa Fe), por el Título Dos Orillas de la categoría Hasta 57 kilos

Iván Frutos (Paraná Boxing) vs Rodrigo Melgarejo (Colón), por el título FEB de la división Hasta 75 kilos)