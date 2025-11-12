Uno Entre Rios | Ovación | San Lorenzo

El fuerte comunicado de los jugadores de San Lorenzo

Luego de una reunión con el presidente Marcelo Moretti, los jugadores de San Lorenzo emitieron un comunicado dando a conocer la situación que están viviendo.

12 de noviembre 2025 · 16:56hs
El plantel de San Lorenzo se manifestó en este difícil presente.

El plantel de San Lorenzo se manifestó en este difícil presente.

Los jugadores de San Lorenzo realizaron un fuerte comunicado en el que expresaron su “preocupación y malestar” y subrayaron que “llegó el momento de alzar la voz”. Según revelaron, “desde el mes de agosto no vemos percibido, en algunos casos, íntegramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional”.

Por otra parte, revelaron otras de las complicaciones que atraviesan a diario, como “la falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente), y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia, a pesar de las reiteradas promesas de solución que nunca cumplieron”.

Central igualó con San Lorenzo en Rosario.

San Lorenzo empató con el Rosario Central de Di María en el inicio de la fecha 15

Neuquén Amarillo se quedó con el Clausura.

Neuquén Amarillo, campeón de la Élite

Toda esta situación se dio luego de una reunión con el presidente del club, Marcelo Moretti, mientras que el entrenamiento programado para este miércoles se postergó media hora.

Pese a la gravísima crisis institucional que atraviesa, San Lorenzo se encuentra clasificado a los playoffs del Torneo Clausura y está muy cerca de meterse en la Copa Sudamericana 2026.

El comunicado del plantel de San Lorenzo

Comunicado
San Lorenzo comunicado Marcelo Moretti Crisis
Noticias relacionadas
Lionel Messi comandará el ataque Albiceleste.

Lionel Messi sería titular en el amistoso ante Angola

Pueblo Liebig, un rincón entrerriano que  convirtió su pasado industrial en patrimonio.

Pueblo Liebig, un rincón entrerriano que convirtió su pasado industrial en patrimonio

Luis García dirigió a Atlanta en la temporada 2025 de la Primera Nacional

Las candidatos a la conducción técnica de Patronato

Leandro Paredes bancó a Úbeda como DT de Boca y lo comparó con Scaloni

Leandro Paredes bancó a Úbeda como DT de Boca y lo comparó con Scaloni

Ver comentarios

Lo último

Neuquén Amarillo, campeón de la Élite

Neuquén Amarillo, campeón de la Élite

Lionel Messi sería titular en el amistoso ante Angola

Lionel Messi sería titular en el amistoso ante Angola

Indec: ¿cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre?

Indec: ¿cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre?

Ultimo Momento
Neuquén Amarillo, campeón de la Élite

Neuquén Amarillo, campeón de la Élite

Lionel Messi sería titular en el amistoso ante Angola

Lionel Messi sería titular en el amistoso ante Angola

Indec: ¿cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre?

Indec: ¿cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre?

Pueblo Liebig, un rincón entrerriano que convirtió su pasado industrial en patrimonio

Pueblo Liebig, un rincón entrerriano que convirtió su pasado industrial en patrimonio

Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández

Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández

Policiales
Megaoperativo en Concordia con 54 allanamientos y 16 detenciones

Megaoperativo en Concordia con 54 allanamientos y 16 detenciones

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Concordia: falleció el joven que había quedado en grave estado por un choque en la Ruta 14

Concordia: falleció el joven que había quedado en grave estado por un choque en la Ruta 14

Mujeres detenidas por tenencia de drogas y armas

Mujeres detenidas por tenencia de drogas y armas

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra el exintendente de Gilbert

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra el exintendente de Gilbert

Ovación
Neuquén Amarillo, campeón de la Élite

Neuquén Amarillo, campeón de la Élite

Lionel Messi sería titular en el amistoso ante Angola

Lionel Messi sería titular en el amistoso ante Angola

Leandro Paredes bancó a Úbeda como DT de Boca y lo comparó con Scaloni

Leandro Paredes bancó a Úbeda como DT de Boca y lo comparó con Scaloni

De Paraná al Mundial Supercross: la historia de Joaquina Truffer

De Paraná al Mundial Supercross: la historia de Joaquina Truffer

El fuerte comunicado de los jugadores de San Lorenzo

El fuerte comunicado de los jugadores de San Lorenzo

La provincia
Un crespense participó de la audiencia del Papa León XIV en El Vaticano

Un crespense participó de la audiencia del Papa León XIV en El Vaticano

La Justicia entrerriana limita la potestad sancionadora de la Nación en materia eléctrica

La Justicia entrerriana limita la potestad sancionadora de la Nación en materia eléctrica

Rotary: el Gobernador del Distrito 4945 visitó Paraná y valoró el compromiso de los socios locales

Rotary: el Gobernador del Distrito 4945 visitó Paraná y valoró el compromiso de los socios locales

La Casa de Gobierno: corazón político y memoria viva de Entre Ríos

La Casa de Gobierno: corazón político y memoria viva de Entre Ríos

El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Entre Ríos y prorrogó la medida por sequía en Río Negro

El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Entre Ríos y prorrogó la medida por sequía en Río Negro

Dejanos tu comentario