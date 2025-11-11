El dúo Juanca Sedil se presenta en Arde Flora El dúo Juanca Sedil ofrecerá un concierto el viernes 14 de noviembre Arde Flora. Las entradas tienen un valor de 15 mil pesos. 11 de noviembre 2025 · 17:41hs

El dúo Juanca Sedil se presentará el viernes 14 de noviembre a las 21 en Arde Flora, espacio cultural ubicado en Avenida Laurencena 1240, Paraná.

El dúo Juanca Sedil en Arde Flora El encuentro forma parte de la programación musical de noviembre en Arde Flora, que continúa consolidándose como un punto de referencia para la música en vivo y las expresiones artísticas locales.

Vidrio roto y escándalo: un diseñador acusó al uruguayense Emanuel Noir de maltrato Difundieron los ganadores del 62° Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos

Las entradas tienen un valor de 15 mil pesos y pueden adquirirse en el lugar antes del show o al 3434712843 LEER MÁS: "Entre el Cielo y el Infierno" llega a Paraná con un show que revive un clásico de Rata Blanca