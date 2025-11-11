El dúo Juanca Sedil se presenta en Arde Flora

El dúo Juanca Sedil se presentará el viernes 14 de noviembre a las 21 en Arde Flora, espacio cultural ubicado en Avenida Laurencena 1240, Paraná.
11 de noviembre 2025 · 17:41hs
El encuentro forma parte de la programación musical de noviembre en Arde Flora, que continúa consolidándose como un punto de referencia para la música en vivo y las expresiones artísticas locales.
Las entradas tienen un valor de 15 mil pesos y pueden adquirirse en el lugar antes del show o al 3434712843