Uno Entre Rios | La Provincia | San José

San José, la ciudad que se animó a innovar y halló la fórmula para impulsar el movimiento turístico

“El verano más largo de Entre Ríos” es una propuesta que logra un mayor movimiento en San José. A las playas y termas, suman eventos convocantes

Vanesa Erbes

Por Vanesa Erbes

13 de noviembre 2025 · 10:21hs
Con playas

Gentileza: Turismo San José

Con playas, termas y eventos, San José ya recibe a turistas de diferentes lugares

Mientras la mayoría de las ciudades entrerrianas abre su temporada recién el 8 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Virgen, San José se adelantó nuevamente casi dos meses, consolidando un modelo de gestión turística regional con propuestas que combinan tradición, novedad, y un profundo sentido de pertenencia. Ubicada a pocos kilómetros de Colón, la localidad se propuso el año pasado alargar el calendario de verano y posicionarse como uno de los destinos más innovadores de Entre Ríos.

Bajo el lema “El verano más largo de Entre Ríos”, el municipio inauguró por segunda vez en octubre su temporada de playas y actividades, con una agenda que combina propuestas recreativas y culturales, extendiendo así por casi seis meses –hasta Semana Santa del año siguiente– el movimiento económico y turístico de la zona.

trabajos en cano de agua: explosion en parana sorprendio a empleados municipales

Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

La Escuela Normal de Paraná, la cuna del Normalismo argentino. 

La cuna donde nació el Normalismo argentino: la Escuela Normal de Paraná

San José.jpg
San José ya inauguró su balneario para tener

San José ya inauguró su balneario para tener "el verano más largo de Entre Ríos".

La iniciativa, que se implementó en 2024, consiste en adelantar la apertura de la temporada de playas en el balneario municipal, uno de los puntos más visitados por turistas y vecinos. “El año pasado decidimos inaugurar de manera anticipada lo que es la temporada de playas en el Balneario Camping San José. Tuvo muy buen resultado, y muchísima gente se sorprendió con la idea”, explicó a UNO Anabella Lubo, secretaria de Turismo y Desarrollo Humano de la localidad.

En este marco, subrayó: “Estos días ya son propicios para disfrutar del agua, y nos pasaba que el lugar no contaba con servicio de playa antes de diciembre. Por eso este año redoblamos la apuesta: inauguramos nuevamente el verano más largo y pusimos todo en marcha como si fuera pleno enero”.

Atractivos

El balneario municipal, con su característico paisaje natural sobre el río Uruguay, ya cuenta con servicio de guardavidas, paradores, supermercado y áreas recreativas completamente habilitadas. “Todo está dispuesto para recibir visitantes con la misma calidad de servicios que en la alta temporada”, destacó Lubo.

A su vez, señaló: “Esta propuesta implica una inversión importante en personal y logística, pero tenemos la voluntad y la convicción de que vale la pena. Es una forma de seguir generando movimiento, trabajo y desarrollo para nuestra comunidad”.

Motoencuentro en San José

Para que sea un éxito, la ciudad combina naturaleza, termas y eventos que convocan a públicos diversos. El fin de semana fue sede del 6° Motoencuentro San José, que reunió a más de 850 motociclistas de distintos puntos del país y del exterior, pese a la lluvia. “Se vivieron dos jornadas de música, exposiciones y camaradería en el predio del balneario, que se transforma en un anfiteatro natural”, detalló la funcionaria.

Para el próximo fin de semana largo, San José será anfitriona del Torneo de Pesca Tierra de Palmares, una competencia que congregará unas 80 embarcaciones y que se desarrolla de forma conjunta entre los municipios que integran la microrregión Tierra de Palmares: además de San José, están Colón, Liebig, San Salvador, Ubajay y el Parque Nacional El Palmar.

“Esta microrregión fue una de las primeras en conformarse en Entre Ríos, allá por 2007, y sigue activa a pesar de los cambios de gestión o de color político. Esa continuidad habla del compromiso y del trabajo en conjunto que mantenemos”, señaló Lubo, quien mencionó que además de promover eventos y acciones conjuntas, las ciudades del grupo aplican tarifas preferenciales para los residentes en servicios turísticos como las termas o los balnearios.

Nuevas experiencias

Las Termas de San José son otro de los pilares de la propuesta turística local. Desde 2022, el complejo volvió a ser administrado por el municipio y hoy ofrece 12 piscinas termales, tanto recreativas como de uso pasivo y relajación, al aire libre y cubiertas. “Tenemos un espacio con toboganes, un baldazo y otra zona más tranquila para el relax. Además, implementamos una promoción especial para entrerrianos, con una entrada general que cuesta 10.000 pesos durante toda la temporada”, detalló la secretaria de Turismo.

Noches termales en San José
En San josé abren las termas de noche para disfrutar de una experiencia única.

En San josé abren las termas de noche para disfrutar de una experiencia única.

Una de las propuestas más novedosas son las noches termales, una experiencia exclusiva que combina relax, música y gastronomía. “Nos animamos a innovar y abrimos el complejo en horario nocturno, con DJ en vivo para un sunset y opciones gastronómicas en formato de paquete. Se inauguró en octubre y volverá todos los sábados de diciembre, enero y febrero”, adelantó Lubo.

San José acompaña sus encantos con numerosos eventos

El calendario sanjosesino se caracteriza por ofrecer al menos un gran evento por mes, muchos de ellos con finalidad solidaria. “El municipio pone a disposición el personal y las instalaciones, y las cantinas suelen estar a cargo de instituciones locales, lo que genera un beneficio directo para la comunidad”, explicó la funcionaria.

Entre las próximas actividades más esperadas se encuentran el Hot Rod, una competencia de autos que se hará el próximo fin de semana largo e incluye destrezas en pista de barro y entrada solidaria a cambio de alimentos no perecederos.

También este año, en el mes de julio, se realizó la 38° Fiesta Nacional de la Colonización, la más importante de la ciudad y un emblema de la identidad sanjosesina.

3

Alojamiento y hospitalidad

San José ofrece una amplia variedad de alojamientos, desde hoteles, bungalows y cabañas, hasta campings y glampings. “Tenemos tres campings, uno de ellos con espacios para motorhomes y otro exclusivamente con dormis compartidos. No contamos todavía con hotelería de cuatro o cinco estrellas, pero sí con todas las demás categorías”, precisó Anabella Lubo.

El camping municipal, especialmente valorado por su entorno natural y servicios, es uno de los más elegidos por las familias. La información sobre alojamientos y actividades se encuentra disponible en el sitio oficial www.sanjose.tur.ar o en las redes sociales @turismosanjose, además de una línea directa de WhatsApp para consultas: 3447-648480.

San José innovar Movimiento Turismo verano termas temporada
Noticias relacionadas
El palacio fue construido desde 1916 por el arquitecto Gabriel Dulín y ejecutada por el constructor Luis Pepey.

El Palacio Arruabarrena de Concordia conquista por su arte francés

Rogelio Frigerio y Diego Santilli se reunieron en Casa de Gobierno. 

Frigerio y Santilli acordaron una agenda federal que apunta a reformas estructurales

Pueblo Liebig, un rincón entrerriano que  convirtió su pasado industrial en patrimonio.

Pueblo Liebig, un rincón entrerriano que convirtió su pasado industrial en patrimonio

Un crespense participó de la audiencia del Papa León XIV en El Vaticano.

Un crespense participó de la audiencia del Papa León XIV en El Vaticano

Ver comentarios

Lo último

Paraná recibirá a Andrés Calamaro en el marco de su nueva gira Agenda 2025 Tour

Paraná recibirá a Andrés Calamaro en el marco de su nueva gira "Agenda 2025 Tour"

Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

Ultimo Momento
Paraná recibirá a Andrés Calamaro en el marco de su nueva gira Agenda 2025 Tour

Paraná recibirá a Andrés Calamaro en el marco de su nueva gira "Agenda 2025 Tour"

Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

Ranking de World Rugby: así podrían quedar Los Pumas tras el partido clave ante Escocia

Ranking de World Rugby: así podrían quedar Los Pumas tras el partido clave ante Escocia

Nuevos correos revelan posibles vínculos entre Donald Trump y Jeffrey Epstein

Nuevos correos revelan posibles vínculos entre Donald Trump y Jeffrey Epstein

Policiales
Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Caso Jazmín González: No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera

Caso Jazmín González: "No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera"

Megaoperativo en Concordia con 54 allanamientos y 16 detenciones

Megaoperativo en Concordia con 54 allanamientos y 16 detenciones

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Concordia: falleció el joven que había quedado en grave estado por un choque en la Ruta 14

Concordia: falleció el joven que había quedado en grave estado por un choque en la Ruta 14

Ovación
Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

Ranking de World Rugby: así podrían quedar Los Pumas tras el partido clave ante Escocia

Ranking de World Rugby: así podrían quedar Los Pumas tras el partido clave ante Escocia

Listos para otra noche de acción en el Club Palma Juniors

Listos para otra noche de acción en el Club Palma Juniors

El fuerte comunicado de los jugadores de San Lorenzo

El fuerte comunicado de los jugadores de San Lorenzo

Liga Paranaense: Neuquén venció a Sportivo Urquiza en el cierre de la fecha

Liga Paranaense: Neuquén venció a Sportivo Urquiza en el cierre de la fecha

La provincia
Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

San José, la ciudad que se animó a innovar y halló la fórmula para impulsar el movimiento turístico

San José, la ciudad que se animó a innovar y halló la fórmula para impulsar el movimiento turístico

La cuna donde nació el Normalismo argentino: la Escuela Normal de Paraná

La cuna donde nació el Normalismo argentino: la Escuela Normal de Paraná

El Palacio Arruabarrena de Concordia conquista por su arte francés

El Palacio Arruabarrena de Concordia conquista por su arte francés

Frigerio y Santilli acordaron una agenda federal que apunta a reformas estructurales

Frigerio y Santilli acordaron una agenda federal que apunta a reformas estructurales

Dejanos tu comentario