Rogelio Frigerio y Diego Santilli acordaron una agenda federal que apunta a reformas estructurales

El gobernador Rogelio Frigerio y el ministro del Interior Diego Santilli brindaron una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio recibió ayer al flamante ministro del Interior, Diego Santilli, y brindaron una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno y ambos coincidieron en el objetivo de construir “una agenda común” y trabajar en conjunto.

Además, ambos hablaron sobre la reforma laboral -la que el Presidente pretende que se trate en febrero- y apuntaron que la idea es “darles derechos a los que no los tienen”, para formalizar trabajadores y no para quitar derechos existentes.

El inicio de la conferencia de Frigerio y Santilli

El Ministro planteó que los primeros dos años de gestión fueron de estabilización y sostuvo que “ahora viene una etapa de crecimiento”. Asimismo, confió en que esa dinámica provocará un “derrame” a los distintos sectores de la economía. En tanto, ratificó la necesidad de luchar contra la informalidad laboral y reducir la carga fiscal que “agobia”.

Por su parte, el mandatario entrerriano, fue elogioso del “cambio de actitud” del Gobierno nacional y de la incorporación al gabinete de Santilli. “La gente es la que ha decidido que no tenemos que volver para atrás -dijo el Gobernador- Y a partir de ahí, la política se tiene que poner a trabajar, es casi una obligación la que tiene la política de estar a la altura de lo que eligió la gente hace dos domingos”, remarcó.

Además, Frigerio sostuvo que la baja del riesgo país permitirá también a las provincias conseguir asistencia financiera, con el aval de la Nación, de organismos internacionales, lo que, según su opinión, provocará una “revolución” en el arreglo de las rutas provinciales, señaló como ejemplo.

Agenda compartida

Santilli comenzó su intervención destacando el rol de los gobernadores en la construcción de políticas públicas federales. “Mi tarea es escuchar a todos los gobernadores, intentar lograr una agenda común para la Argentina y para las provincias también, porque si le va bien a los entrerrianos, le va bien a los argentinos”, dijo en otro momento de la conferencia de prensa desarrollada ayer.

El funcionario nacional remarcó que el presidente Javier Milei estableció una agenda de reformas profundas, que incluyen la sanción del presupuesto, la modernización laboral, la baja de impuestos, la actualización del Código Penal y otras iniciativas que considera fundamentales para “construir un país estable, previsible y en crecimiento”.

En este contexto, Frigerio coincidió en esa visión federal, y afirmó que Entre Ríos será un socio activo del Gobierno nacional en el proceso de cambio. “Nos comprometemos a acompañar al Presidente en las reformas estructurales que el país necesita. Si a la Nación le va bien, le va bien a Entre Ríos”, dijo .

Financiamiento a Entre Ríos

El gobernador detalló los temas provinciales tratados con el ministro. Mencionó la participación de Entre Ríos en la hidrovía Paraná-Paraguay, el financiamiento de la Caja de Jubilaciones, la actualización de la tarifa de Salto Grande y la ejecución de obras estratégicas.

“Logramos triplicar la asistencia que tuvimos el año pasado para cubrir el déficit de la Caja, y tenemos la expectativa de que ese apoyo sea aún mayor cuando finalicen las auditorías”, explicó Frigerio.

El mandatario destacó, además, que la provincia recibió un aumento del 30 por ciento en la tarifa de la represa de Salto Grande, aunque señaló que “seguimos reclamando en la Corte Suprema que se equipare con Yacyretá, porque aún no es suficiente”.

Entre las obras en marcha enumeró la ruta 12, la ruta 18, la ruta 23, el acueducto de Paraná, la planta de agua potable en la capital provincial y la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Villaguay.

También subrayó el inicio de las obras de concesión vial en las rutas nacionales 12 y 14 y la conexión Rosario-Victoria, “una infraestructura clave para el Mercosur y para la Argentina”, dijo.

Frigerio adelantó además que trabajan en proyectos de puesta en valor del Palacio San José, así como en la transferencia del puerto de Paraná a la provincia. “Estos son temas que requieren del acompañamiento del Ministerio del Interior y estamos seguros de que lo tendremos”, aseguró.

Equilibrio fiscal nacional

Santilli defendió el rumbo económico del Gobierno nacional y subrayó que el equilibrio fiscal es una condición innegociable para encarar cualquier política pública. “Venimos de una situación muy complicada, con 211 % de inflación y 54 % de pobreza. Este año bajamos esos números, pero todavía falta mucho. El equilibrio fiscal es central para sostener la estabilidad y entrar en la etapa del crecimiento” . A lo que agregó: “Pasamos de 9.000 piquetes anuales a cero” y de “intermediación de planes a cero”, y remarcó que el objetivo de la nueva gestión es consolidar ese orden para “dar previsibilidad y construir un país que vuelva a crecer”.

Y siguió: “La obra pública, como la educación y la salud, también es pública de gestión privada o estatal. Tenemos que encontrar el equilibrio y resolver tema por tema, presupuesto tras presupuesto”, sostuvo.

Crédito a las provincias

Otro de los temas abordados fue el endeudamiento provincial y la necesidad de que Argentina recupere acceso al crédito internacional. Frigerio explicó que Entre Ríos heredó una deuda abultada y que una baja del riesgo país permitirá reperfilar las obligaciones financieras con mejores condiciones.

“Con el aval soberano de la Nación y el financiamiento de organismos como el BID o la CAF, podremos encarar una verdadera revolución en la reparación de las rutas provinciales destruidas”, señaló.

Santilli coincidió en la importancia de ese objetivo. “Tener un presupuesto equilibrado y acuerdos razonables nos dará previsibilidad. No se resuelven décadas de destrucción en dos años, pero se está avanzando mucho. El desafío es crecer sostenidamente”, dijo en la conferencia de prensa.

Por otra parte, el ministro fue consultado sobre la relación con otros mandatarios provinciales. Santilli explicó que su prioridad es reunirse con los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, ya que “todos comparten la meta de construir un país que crezca”.

“Nuestra tarea es escuchar a todos, pero también ser coherentes. Hay que decir lo mismo en público y en privado. Estoy visitando a los gobernadores que se comprometieron con el país”, afirmó.

Frigerio, en tanto, celebró que esta etapa del Gobierno nacional se caracterice por “más diálogo y menos endogamia”. “La designación de Santilli es una señal de apertura y amplitud. Le va a dar un salto de calidad a la gestión nacional”, subrayó.