Liga Paranaense: Neuquén venció a Sportivo Urquiza en el cierre de la fecha

En el último partido de la 13ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Paranaense, el Pingüino se impuso como local por 3 a 1.

Neuquén está tercero en el Torneo Clausura de la Liga Paranaense.

Este miércoles se cerró la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) . En el estadio Luis Renaud de la zona sur de la capital entrerriana, el dueño de casa, Neuquén, se impuso por 3 a 1 sobre Sportivo Urquiza.

Esteban Rodríguez, a los 7 y 29 minutos del primer tiempo, y Federico Sangoy, a los 21 minutos del complemento, marcaron los goles del Pingüino; mientras que Ismael Ortiz, a los 35 minutos de la etapa inicial, descontó para la V Azulada.

Liga Paranaense: Argentino Juniors dio la sorpresa ante el campeón

Este enfrentamiento fue la antesala del choque que volverán protagonizar ambos equipos en el mismo escenario, este fin de semana, por la cuarta fecha del Torneo Regional Amateur.

Los otros resultados de la fecha fueron: Patronato 4-Oro Verde 1, Instituto 2-San Benito 0, Atlético Paraná 0-Argentino Juniors 2, Don Bosco 2-Peñarol 0 y Los Toritos 0-Belgrano 2. Libre quedó Palermo.

Posiciones de la Liga Paranaense

Patronato 32 puntos; Don Bosco 24; Neuquén 23; Peñarol 22; Sportivo Urquiza e Instituto 19; Belgrano 17; Oro Verde 16; Atlético Paraná 16; Camioneros y Argentino Juniors 15: Palermo y Universitario 12; San Benito 9; Los Toritos 1.

La próxima fecha (14ª) será: Belgrano-Palermo, Argentino Juniors-Los Toritos, Sportivo Urquiza-Atlético Paraná, Universitario-Don Bosco, Instituto-Patronato, San Benito-Neuquén y Oro Verde-Peñarol. Libre: Camioneros.