El humor llega a Paraná con el oficial Gordillo

El oficial Gordillo, encarnado por Miguel Martín, es uno de los personajes más elegidos en el género de la comedia, que llena las salas de todo el país con su sentido del humor tucumano. "Vamos a ir a chorear, digo, a presentar un espectáculo de calidad". "Me salió el acto fallido porque los tucumanos tenemos la mala fama de ser ladrones pero es una fama que nos hacen los santiagueños porque nos tienen envidia. Quiero decirles que está todo bien con ellos, pero que sepan que lo único que estamos robando últimamente son corazones", bromea Martín.

Anteriormente, Miguel Martín hizo una gira nacional con "Choreando a lo grande", "Delincuente del humor" y ahora presentará "Amigo de lo ajeno": "Algunos dicen que es una alusión a que seguimos choreando con los mismos chistes hace 500 años", dijo Miguel en diálogo con Radio La Red Paraná 88.7.

La obra se divide en cuatro cuadros: La novedad es la incorporación de un "detector de mentiras para parejas": "Hay personas que nos empiezan a pedir por favor que sometamos a su pareja al detector, pero bueno, cuando aparece un "Malbrán", un "yaguarete" o un "hornero", el detector empieza a ser muy parcial, guiño guiño. Luego se genera un problema para el oficial Gordillo ya que aparece la imagen de el payaso Piñón Fijo muy enojado: "Piñón me acusa de que estoy robando con los chistes hace 500 años y yo le digo qué pasa entonces con el "Chuchuá". Así que le robo el personaje de Pinón y lo llamo "Panam Fijo" porque le mezclo Panam también ya que estoy y para que nadie se enoje". En la tercera escena, la mamá del oficial festeja el cumpleaños de quince de su hija: "Así que alguien de Paraná va a tener que subir al escenario a hacer de la quinceañera, como esos festejos que se hacían antes en el fondo con el barrial, era un Disney en el barro". Para finalizar, el oficial se vestirá con traje y comentará cómo le fue cuando visitó Qatar para el mundial 2022: "Obviamente porque he metido un canje, no va a creer que voy a pagar. Allá mis hijos querían comer un helado y me salía $6.000, pero que chupen hielo le decía yo, en Tucumán te compras una montaña con seis lucas, lloras crema del cielo y te agarra diabetes tipo 4", comentó Miguel, siempre en personaje.

Miguel Martín viene de una gira nacional y se volverá a presentar en algunas localidades como Santa Fe, ciudad a la que llegará el 27 de julio, y en Córdoba, el 25 y 26 de agosto. Posteriormente, irá con su show humorístico a Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, y luego volverá a Tucumán a esperar la temporada de verano que realizará en Carlos Paz.

Las entradas para la primera función en Paraná, el 28 de julio, se encuentran agotadas pero se pueden adquirir pases para la segunda función en Plateavip.com.

Auspicia Tarjeta Beneficios UNO que realizará un sorteo para quienes participen a través de la cuenta de Instagram de la tarjeta.