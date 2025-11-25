Uno Entre Rios | Escenario | Amor Trava

Proyección de "Amor Trava" en La Vieja Usina

El documental "Amor Trava" se proyectará el martes 25, a las 22, en la Sala Kuttel de La Vieja Usina con entrada libre y gratuita

25 de noviembre 2025 · 13:11hs
Proyección de Amor Trava en La Vieja Usina

El documental Amor Trava se proyectará el martes 25, a las 22, en la Sala Kuttel de La Vieja Usina. La función permitirá acercarse a la historia de Aurora, una joven de 19 años que atraviesa un proceso de transición mientras imagina su futuro, revisa sus miedos y fortalece el vínculo con su mamá.

"Amor Trava" en La Vieja Usina

La película, dirigida por Lucrecia Mastrangelo, propone un recorrido sensible y concreto por su vida cotidiana, atravesada por la estética y la fuerza expresiva del movimiento Ballroom, un espacio fundamental de creación y libertad para la comunidad LGBTIQ+. Desde ese universo, el documental abre una mirada que cuestiona la monotonía que suele imponerse sobre las identidades disidentes y que, muchas veces, borra sus experiencias.

la banda obsession presenta su nuevo material en parana

La banda Obsession presenta su nuevo material en Paraná

confirmaron que sergio otero fue la victima del choque ocurrido este lunes en el acceso norte de parana

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

La función sumará otros lenguajes que acompañan y expanden el relato. El film está atravesado por la obra de Morena García, escritora y militante travesti/trans de Rosario, y contará además con una performance del grupo Kiki Ballroom, que aportará su impronta escénica a la noche.

Mastrangelo es realizadora audiovisual, docente y licenciada en Comunicación Audiovisual. Fue declarada Artista Distinguida de su ciudad y tiene una trayectoria sostenida en el cine documental, con títulos como Sexo, Dignidad y Muerte (2010), Nosotros detrás del Muro (2013) y El Laberinto de las Lunas (2019). También integró jurados de festivales y comités de evaluación del INCAA.

La proyección del martes reunirá a realizadores, artistas y público en torno a una historia que se comparte en equipo: desde el registro cinematográfico hasta la presencia de quienes sostienen espacios de expresión y acompañamiento dentro de la comunidad diversa.

LEER MÁS: Entre monólogos y canciones, la primera edición del Juanele Comedy fue un éxito

Amor Trava La Vieja Usina FICER Película documental
Noticias relacionadas
Juanele Comedy

Entre monólogos y canciones, la primera edición del Juanele Comedy fue un éxito

mariana enriquez, en la lista de los 100 libros esenciales de time

Mariana Enriquez, en la lista de los 100 libros esenciales de Time

El mensaje, del director entrerriano Iván Fund, será la película inaugural del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer).

FICER: película entrerriana dará inicio a las proyecciones

Luego de la suspensión y la caída del escenario por la tormenta en San Nicolás el Fiesta de Disfraces celebra este sábado su 25 Aniversario, lejos de Paraná

Fiesta de Disfraces: tras la suspensión se hace este sábado en San Nicolás

Ver comentarios

Lo último

Proyección de Amor Trava en La Vieja Usina

Proyección de "Amor Trava" en La Vieja Usina

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Córdoba: encuentran muerta a pareja en hotel alojamiento

Córdoba: encuentran muerta a pareja en hotel alojamiento

Ultimo Momento
Proyección de Amor Trava en La Vieja Usina

Proyección de "Amor Trava" en La Vieja Usina

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Córdoba: encuentran muerta a pareja en hotel alojamiento

Córdoba: encuentran muerta a pareja en hotel alojamiento

Dieron a conocer los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros de Paraná

Dieron a conocer los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros de Paraná

Quique ascendió a la Liga Federal

Quique ascendió a la Liga Federal

Policiales
Federal: un joven sufrió traumatismo de cráneo tras feroz ataque en la calle

Federal: un joven sufrió traumatismo de cráneo tras feroz ataque en la calle

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte

Un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte

San José: murió la adolescente que fue embestida por un auto

San José: murió la adolescente que fue embestida por un auto

Ovación
Quique ascendió a la Liga Federal

Quique ascendió a la Liga Federal

Racing eliminó a River en el último minuto

Racing eliminó a River en el último minuto

Regional Amateur: Unión de Crespo festejo en La Floresta

Regional Amateur: Unión de Crespo festejo en La Floresta

Armonía despliega un viaje lleno de emoción

Armonía despliega un viaje lleno de emoción

LPF: Instituto, el gran ganador de la fecha

LPF: Instituto, el gran ganador de la fecha

La provincia
Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Dieron a conocer los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros de Paraná

Dieron a conocer los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros de Paraná

La verdadera destrucción del delta: preocupa el alza de terraplenes en las islas

"La verdadera destrucción del delta": preocupa el alza de terraplenes en las islas

25N: en Entre Ríos se registran más de 1.000 expedientes por mes vinculados a violencia contra mujeres

25N: en Entre Ríos se registran más de 1.000 expedientes por mes vinculados a violencia contra mujeres

Turismo en Paraná: alta ocupación y un buen movimiento económico en el fin de semana XXL

Turismo en Paraná: alta ocupación y un buen movimiento económico en el fin de semana XXL

Dejanos tu comentario