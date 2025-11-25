Proyección de "Amor Trava" en La Vieja Usina

El documental "Amor Trava" se proyectará el martes 25, a las 22, en la Sala Kuttel de La Vieja Usina con entrada libre y gratuita

El documental Amor Trava se proyectará el martes 25, a las 22, en la Sala Kuttel de La Vieja Usina. La función permitirá acercarse a la historia de Aurora, una joven de 19 años que atraviesa un proceso de transición mientras imagina su futuro, revisa sus miedos y fortalece el vínculo con su mamá.

La película, dirigida por Lucrecia Mastrangelo, propone un recorrido sensible y concreto por su vida cotidiana, atravesada por la estética y la fuerza expresiva del movimiento Ballroom, un espacio fundamental de creación y libertad para la comunidad LGBTIQ+. Desde ese universo, el documental abre una mirada que cuestiona la monotonía que suele imponerse sobre las identidades disidentes y que, muchas veces, borra sus experiencias.

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

La función sumará otros lenguajes que acompañan y expanden el relato. El film está atravesado por la obra de Morena García, escritora y militante travesti/trans de Rosario, y contará además con una performance del grupo Kiki Ballroom, que aportará su impronta escénica a la noche.

Mastrangelo es realizadora audiovisual, docente y licenciada en Comunicación Audiovisual. Fue declarada Artista Distinguida de su ciudad y tiene una trayectoria sostenida en el cine documental, con títulos como Sexo, Dignidad y Muerte (2010), Nosotros detrás del Muro (2013) y El Laberinto de las Lunas (2019). También integró jurados de festivales y comités de evaluación del INCAA.

La proyección del martes reunirá a realizadores, artistas y público en torno a una historia que se comparte en equipo: desde el registro cinematográfico hasta la presencia de quienes sostienen espacios de expresión y acompañamiento dentro de la comunidad diversa.