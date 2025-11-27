La Municipalidad de Paraná formalizó ante el Concejo el proyecto de Estacionamiento Medido.

La Municipalidad de Paraná elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza firmado por la intendenta Rosario Romero que crea un nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) en la ciudad. La iniciativa implementa el pago electrónico o digital, delimita las zonas alcanzadas por el sistema y prohíbe el cobro por parte de cuidacoches.

El proyecto se enmarca en un "proceso integral de reorganización" del tránsito que acompaña la inminente puesta en marcha del nuevo sistema de transporte público, prevista para el domingo 7 de diciembre. Según el Ejecutivo, el SEM se propone "desincentivar el uso innecesario del automóvil" , favorecer la rotación vehicular e impulsar el uso de distintos modos de transporte. También apunta a regular el derecho de uso del espacio público mediante el pago y establecer mecanismos claros de control de infracciones.

El Ejecutivo de Paraná presentó al Concejo el nuevo sistema de Estacionamiento Medido

Estacionamiento Medido (1).jpeg Foto: Archivo/UNO

La autoridad de aplicación será la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano. El estacionamiento medido funcionará de lunes a sábado durante un máximo de 12 horas diarias, quedando exceptuados domingos, feriados y días no laborables. El valor por hora no podrá ser inferior al 30% del costo de un litro de nafta súper del Automóvil Club Argentino (ACA) en la ciudad; tomando como referencia un valor aproximado de $1.640 por litro, la tarifa rondaría los $500. El proyecto señala, además, que el cobro podrá variar por zona o franja horaria y dividirse en fracciones de media hora, y anticipa que el Municipio podrá actualizar el precio en enero y julio. El pago se realizará mediante aplicaciones móviles, plataformas digitales u otros medios alternativos que determine la Municipalidad.

La falta de pago al ocupar una dársena será considerada una infracción. El incumplimiento deberá documentarse con fotos o videos que registren la patente del vehículo, ubicación, fecha y hora. El proyecto también introduce una regulación estricta respecto de los cuidacoches: establece que "queda prohibido cobrar cualquier tipo de tarifa o gratificación por estacionar" fuera de las zonas definidas para el SEM e impide "la presencia o actuación de personas que soliciten dinero" por el "cuidado" o "vigilancia" de vehículos. Esta intervención será considerada una conducta prohibida y habilitará "la actuación inmediata de la Policía y los organismos municipales de control".

El sistema prevé áreas exclusivas para motos, con un costo horario no inferior al 15% del valor de un litro de nafta súper del ACA, lo que actualmente ubica la tarifa en torno a los $250. Al menos el 2% de las dársenas estarán destinadas a carga y descarga de mercaderías, con uso gratuito hasta 30 minutos. Además, el 4% de los espacios se reservará para personas con discapacidad, con estacionamiento gratuito hasta cuatro horas diarias, previa registración en el SEM, y se prevé la posibilidad de habilitar espacios de ascenso y descenso frente a centros de salud o instituciones vinculadas a su atención.

El proyecto incorpora la figura de "franquicias", que son lugares libres de pago para vecinos residentes dentro del área delSEM, permitiéndose un máximo de una por domicilio. Quedan excluidos los vehículos pertenecientes a personas jurídicas, los radicados fuera de la ciudad y aquellos con infracciones firmes por estacionamiento indebido. Asimismo, la iniciativa prohíbe la asignación de dársenas reservadas dentro del área del SEM, aunque contempla excepciones para bancos, hoteles, jardines maternales, instituciones educativas primarias, organismos con necesidades operativas específicas o para la instalación de infraestructura destinada al estacionamiento gratuito de bicicletas.