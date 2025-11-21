Uno Entre Rios | Escenario | Eduardo Crespo

Eduardo Crespo: "El público se apropió del FICER y lo defiende cada año"

La próxima semana abrirá una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), que del 25 al 30 de noviembre desplegará en Paraná y distintas subsedes una programación regional, nacional e internacional con entrada libre y gratuita

21 de noviembre 2025
La próxima semana abrirá una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), que del 25 al 30 de noviembre desplegará en Paraná y distintas subsedes una programación regional, nacional e internacional con entrada libre y gratuita. El encuentro, organizado por el Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER), suma su séptimo año consecutivo como referencia para el sector cinematográfico y el público de la provincia.

Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER)

UNO dialogó con Eduardo Crespo, director artístico del festival. Desde su rol, acompaña la curaduría, la selección de películas y la coordinación de actividades que vinculan a realizadores, actores, técnicos y espectadores. A continuación, las principales definiciones de Crespo.

“El festival está consolidado y es muy querido”

Crespo destacó que esta será su cuarta edición como director artístico y que el FICER logró instalarse en el mapa nacional: “Viene creciendo. Es un festival muy querido por cineastas y por el público, tanto de la provincia como de lugares vecinos. Este año tendremos un invitado internacional, el director chileno Ignacio Agüero, referente del cine contemporáneo”.

El festival abrirá con El mensaje, de Iván Fund, película entrerriana premiada en Berlín, y cerrará con Un cabo suelto, dirigida por Daniel Hendler: “Es un lujo que los directores vengan a presentar sus películas y dialoguen con el público”.

La presencia entrerriana en la pantalla

Uno de los ejes curatoriales es el lugar central de la producción local. Crespo explicó que el festival abre con cine entrerriano y mantiene dos espacios dedicados a la provincia: la sección Cine Entrerriano y la competencia de cortometrajes.

“Cada año llegan más proyectos. Tiene que ver con las políticas de formación, las tutorías, el trabajo del cineclub. Hoy la comunidad audiovisual de la provincia tiene más herramientas y una mirada más entrenada. Esa base hace que haya más películas y que tengan un lugar preponderante en el festival”.

Este año, además, se sumará Fronteras abiertas, una sección con filmes de países limítrofes: “La idea es pensar alianzas y dialogar con otras realidades de la región”.

FICER cine Rogelio Frigerio Adriana Aizemberg 1.jpg

Actividades, formación y proyectos del IAAER

Crespo recordó que, además de su rol como director artístico, continúa su trabajo como cineasta y participa en proyectos del Instituto Audiovisual: “Estoy con la cinemateca y venimos de un programa llamado Temporal de Rescate, que recorrió la provincia. Muchos de esos materiales, junto a películas recuperadas, se proyectarán en el festival”.

También se exhibirán videominutos realizados por adolescentes en la Escuela Itinerante de Cine Entrerriano.

Un festival con gran acompañamiento del público

Según Crespo, el vínculo con los espectadores es uno de los rasgos que distinguen al FICER: “Es un festival raro dentro del país: tiene muchísimo público. La gente no lo puede creer cuando entra a las salas. Con el tiempo se apropió del festival y lo defiende. Espera su llegada a fin de año”.

A la programación habitual se sumarán nuevas sedes, como el Cine Círculo, además del cine Las Tipas y el CPC, reforzando el alcance de la propuesta.

Desafíos y proyección

Crespo señaló que uno de los grandes desafíos es sostener el tamaño del festival y hacerlo crecer en un contexto complejo: “Este año buscamos alianzas con el sector privado y con salas que se suman como sedes. Eso nos permite no achicar el festival”.

Sobre el futuro, destacó la importancia de abrir el camino a nuevas generaciones: “El FICER ya tiene una identidad propia. Está bueno que vengan otras miradas, nuevas ideas que lo sigan transformando”. Por ahora, el equipo se concentra en esta edición: “Cuando termine el festival haremos un balance. Ahí se empieza a pensar el año siguiente”.

