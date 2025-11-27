Uno Entre Rios | Becas Progresar

Becas Progresar: habilitan Puntos Digitales para trámites de beneficiarios

27 de noviembre 2025 · 13:23hs
Con el objetivo de optimizar el acompañamiento que brindan diariamente los equipos educativos en el marco del programa Progresar, el Consejo General de Educación (CGE) acompaña la puesta en marcha de los Puntos Digitales, espacios distribuidos en todo el país que se han convertido en un soporte fundamental para trámites y capacitaciones.

Entre los servicios que ofrecen, los Puntos Digitales atienden consultas vinculadas a Mi Argentina, plataforma indispensable para la gestión del programa Progresar. Además, desarrollan diversas propuestas formativas que pueden ser certificadas como Actividades de Extensión Formativas, ampliando así las oportunidades de aprendizaje para estudiantes y beneficiarios.

A través del enlace disponible, las instituciones y acompañantes educativos pueden acceder al listado completo de Puntos Digitales, con sus respectivas direcciones y correos institucionales. El mapa interactivo permite identificar fácilmente cuál es el punto más cercano, facilitando la orientación y derivación de quienes necesiten asistencia.

También se encuentra disponible el registro de los Puntos que realizan validación de identidad, un trámite central para múltiples gestiones. Allí se detallan direcciones, correos de contacto y horarios de atención específicos para este servicio.

Frente a situaciones puntuales, los acompañantes podrán recurrir a un formulario específico administrado por los coordinadores de los Puntos Digitales, quienes brindarán apoyo para su correcta carga y seguimiento.

Los Puntos Digitales impulsan una amplia variedad de iniciativas educativas que pueden ser reconocidas como Actividades de Extensión Formativas. Entre ellas se destacan: Talleres TI, disponibles en una oferta rotativa que puede consultarse en el enlace correspondiente y Plataforma de Aprendizaje Virtual (PAV), cursos accesibles mediante inicio de sesión con Mi Argentina. Al finalizar, las y los participantes reciben un certificado. Los Puntos Digitales garantizan el espacio y los recursos tecnológicos necesarios para completarlos.

Para mayor información, las personas interesadas deben comunicarse al correo electrónico [email protected] o al teléfono (0343) 4209331 y a través del link en MiArgetina.

