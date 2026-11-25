El ciclo incluirá Un lugar en el mundo, Martín (Hache) y La ley de la frontera, con funciones gratuitas desde este miércoles 25 hasta el viernes 27 de noviembre en distintos espacios de Paraná

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) rendirá homenaje al director Adolfo Aristarain con la proyección de tres películas emblemáticas de su filmografía: Un lugar en el mundo (1992), Martín (Hache) (1997) y La ley de la frontera (1995). Las funciones serán con entrada libre y gratuita en distintos espacios de Paraná.

El ciclo propone recuperar la obra de uno de los realizadores fundamentales del cine argentino, fallecido en abril de este año. Reconocido por sus historias atravesadas por ideales, contradicciones y personajes memorables, Aristarain construyó una filmografía que invita a reflexionar sobre los vínculos, la sociedad y las decisiones personales.

La primera función será este miércoles 25 de noviembre, a las 21, con Un lugar en el mundo, protagonizada por Federico Luppi, Cecilia Roth, José Sacristán, Leonor Benedetto y Rodolfo Ranni. La proyección tendrá lugar en el Cine Círculo, ubicado en Andrés Pazos 339.

El jueves 26, también a las 21 y en el mismo espacio, será el turno de Martín (Hache), con las actuaciones de Federico Luppi, Juan Diego Botto, Cecilia Roth y Eusebio Poncela.

Por último, el viernes 27 a las 22.30 se proyectará La ley de la frontera, con Federico Luppi, Pere Ponce y Aitana Sánchez-Gijón, entre otros. La función será al aire libre en el Paseo de las Esculturas del Mirador TEC (Gregoria Matorras 889). El público podrá llevar reposeras y, en caso de lluvia, la actividad se trasladará a Sala Noble del IAAER.

El homenaje forma parte de la programación de la octava edición del FICER, que se desarrolla del 24 al 29 de noviembre en Paraná, con películas, encuentros y actividades gratuitas en nueve espacios de la ciudad. Una oportunidad para volver a encontrarse con historias que dejaron una huella en el cine argentino y descubrirlas en pantalla grande.