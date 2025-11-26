Emiliano Stang: "Estaba obligado a ganar esta carrera"

Su condición de candidato llegará hasta la última fecha. Emiliano Stang vive un año soñado en su primera temporada como piloto oficial Toyota en TC 2000. El crespense llegó a su cuarta victoria en el año el pasado domingo en Salta y se dará el gusto de llegar a la definición del torneo como uno de los contendientes a la corona.

Era ganar o ganar, la condición que necesitaba el piloto de 20 años. Eso se le dio y además su compañero de equipo, Matías Rossi abandonó, lo que e permitió recortar ventaja en el torneo y estirar la definición al 21 de diciembre, posiblemente en Junín.

"Fue un fin de semana que estábamos obligados a ganar, porque si no ganaba ya casi quedamos fuera de la lucha por del campeonato. El sábado empezó bien, estuvimos todo el tiempo firme en una pista que yo no conocía, otra pista de no conocía, ya van como cinco circuitos en el año que no conozco. Estuvimos fuertes al principio, clasificamos puesto cinco, era para para lo que había, así que estaba bien”, comentó a Ovación.

Debido a la inversión de la grilla de partida, Stang partió segundo y rápidamente se posicionó en la delantera, aunque llegaría un primer susto. “Agarré la punta en la largada, me chocaron de atrás en la dos sería, ahí caí el puesto cuatro y a partir de ahí fue remontar un poco. Remontamos hasta el puesto tres y en las paradas en boxes, como fue una fecha especial con paradas en boxes había cambio neumático, hice una estrategia distinta al resto, que era estirar un poco más. Por suerte salió bien, salimos adelante del grupo, en la punta y gracias a eso pudimos ganar la carrera”, analizó la estrategia el de Crespo.

La suerte también estuvo del lado del joven piloto porque el toque con el mendocino Nicolás Palau pudo haber terminado con peores consecuencias. "Por suerte no se rompió nada, fue más que nada la pérdida de posiciones y el riesgo grande que casi quedamos afuera ahí nomás. Después de eso fue una carrera normal, el auto quedó todo bien por suerte y era el ritmo era muy bueno".

Al mismo tiempo, el volante entrerriano valoró el ritmo de carrera que tuvo el Corolla Cross. "Esta pista no estamos del todo bien para la clasificación, pero para la carrera casi siempre estamos bien. Recién probamos el set up para la carrera el domingo en la mañana en la prueba cortita tanque lleno que tenemos y ahí vimos que estábamos todos bien como siempre, estábamos muy fuertes de ritmo de carrera”, contó.

Lo que necesita Emiliano Stang para el coronación

Sin dudas que fue un fin de semana redondo para Stang porque además de ganar necesitaba que Rossi no sume y ello ocurrió. "Con el abandono de Matías descontamos muchos puntos, la cual bueno es positivo para mí. Antes de la carrera estábamos a 32 puntos y ahora quedamos a 17. Obviamente, queda bastante por descontar, pero bueno, seguimos en pelea por lo menos", expresó.

Justamente de cara a la última fecha, la carrera será con puntaje normal por lo que habrá 32 puntos a repartir y Stang necesitará estar por delante de su coequiper por amplia diferencia.

Consultado si la orden de equipo está y qué papel jugará cada piloto en esta definición, Emiliano respondió: "Fue una fecha más, por suerte, ya está definido que el campeonato es así o así para Toyota, para mí o para Matías, por ese lado es muy positivo. La del domingo fue una carrera más, pero obviamente que tiene el condimento de definición de campeonato que vamos a pelear calculo libremente sin ningún tipo de orden".

La tranquilidad del entrerriano es que el equipo siempre les entrega las mismas "armas" a los dos y eso le permite confiar en mismo para la última fecha. "Normalmente tenemos las mismas armas, los autos son muy parecidos. Por eso es muy difícil descontar puntos porque cuando no estamos bien, no estamos bien los dos y cuando estamos bien estamos bien los dos. Entonces, es muy complicado poder descontar puntos porque si fuera un auto de otra marca, capaz a la pista de la última fecha le puede caer mal, le puede caer bien, pero acá de estar tan parejos es complicado descontar”, confió.

Independientemente de lo ocurra, el año de Satng es brillante por dónde se lo mire, ya que en su primera temporada de piloto oficial ganó cuatro de 11 carreras y en mucho de los casos llegó en circuitos que no conocía. "Creo que fue un año más que positivo, ya soy el más ganador del año. Fue un año muy positivo porque fue primer año como piloto oficial, un primer año con un auto para pelear por campeonato y carrera, lo pudimos completar, ya llegamos a la definición con chances, sin importar ahora qué pase", manifestó.

¿El año que viene sigue en Toyota?

También la consulta que se desprende en este final de año es si ya tiene conversaciones avanzadas para una continuidad en Toyota en 2026. "Hay conversaciones por arriba solamente, pero nada cerrado. Estamos esperando que se termine esto y más que se termina el 21 de diciembre ya casi sobre las fiestas, así que hay unas conversaciones por arriba, pero nada confirmado. Estar en un equipo oficial siempre es muy positivo, tenés el respaldo de una marca, veremos qué se da para el próximo año”, contó.

Ante la llegada de una carrera muy especial y sobre la consulta si se la prepara de una manera especial, respondió: “Es una fecha más, no hay una diferencia muy grande en eso, se prepara igual que todas, obviamente te preparás al máximo porque todas las carreras son importantes para los puntos. Ahora está la presión de que estás definiendo un campeonato, pero más que eso no hay diferencias”.

Definir ante Matías Rossi

Por último, Stang mostró sus sensaciones de definir este mano a mano ante Matías Rossi con cinco campeonatos de TC 2000. "Es algo único, algo que se nos dio por suerte, llegar con chances a la última contra Matías, un piloto con muchísima experiencia, ya ganó muchísimos campeonatos. En esa parte va a tener un poquito de ventaja, tiene el conocimiento de cómo se define un campeonato, que ya lo hizo muchísimas veces. En mi caso llego en la parte que no tengo nada que perder, estoy a varios puntos atrás, así que tengo que descontar como sea y si sale mal será el próximo año", finalizó.