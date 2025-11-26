Lanús y Tigre definirán el último clasificado a los cuartos de final Lanús y Tigre se medirán desde las 21.30, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El Granate llega tras consagrarse en la Copa Sudamericana. 26 de noviembre 2025 · 08:19hs

El ganador del duelo entre Lanús y Tigre será el rival de Racing en cuartos de final.

Lanús y Tigre se enfrentarán este miércoles, desde las 21.30, en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez por los octavos de final del Torneo Clausura. El Granate viene de ganar la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro pero buscará no dormirse en los laureles y seguir peleando por el campeonato argentino.

El equipo del sur del Gran Buenos Aires viene de festejar luego de vencer al Galo por penales en Asunción, Paraguay. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino batalló durante 120 minutos y con el arquero Nahuel Losada como figura en la definición, levantó el título continental por segunda vez en su historia.

Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

En lo que respecta al plano local, Lanús también mostró un gran nivel durante el Clausura y culminó segundo en la Zona B con 30 puntos, y por eso disputará este encuentro en La Fortaleza. A su vez, en caso de clasificar a cuartos también lo hará con su gente. Formaciones para Lanús y Tigre Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino. Tigre: Felipe Zenobio; Federico Álvarez, Tomás Cardona, Ramón Arias, Guillermo Soto; Sebastián Medina, Jalil Elías, Julián López, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove. Hora y TV: 21.30 (TNT Sports Premium). Árbitro: Leandro Rey Hilfer. Estadio: Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.