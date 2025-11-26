Uno Entre Rios | Economia | Whirlpool

Whirlpool cerró su planta de Pilar y despidió a sus 220 trabajadores

La marca de electrodomésticos Whirlpool había inaugurado esa instalación en 2022 y fabricaba lavarropas para exportación y para el mercado interno

26 de noviembre 2025 · 13:35hs
La marca de electrodomésticos Whirlpool había inaugurado esa instalación en 2022 y fabricaba lavarropas para exportación y para el mercado interno. La planta se había inaugurado hacía tres años

La marca de electrodomésticos Whirlpool había inaugurado esa instalación en 2022 y fabricaba lavarropas para exportación y para el mercado interno. La planta se había inaugurado hacía tres años
Whirlpool cerró su planta de Pilar y despidió a sus 220 trabajadores

Por falta de competitividad para exportar y una enorme competencia de productos importados, la empresa Whirlpool anunció de manera sorpresiva el cierre de su fábrica de lavarropas del Parque Industrial de Fátima, en el municipio de Pilar en Buenos Aires y anunció la desvinculación de 220 trabajadores.

Paquete de salida

Fuentes de la empresa precisaron que este miércoles se le comunicó la decisión a los empleados y que se está negociando con el sindicato Unión Obrera Metalúrgica el paquete de salida, que incluirá la indemnización correspondiente más un plus. La medida incluyó tanto al personal de producción como a otros sectores vinculados con la operatoria de la planta (por ejemplo, áreas de ingeniería, calidad, entre otras).

Grupo Hotelero Albamonte despidió el año en el Howard Johnson

Grupo Hotelero Albamonte despidió el año en el Howard Johnson

Se redujo un 4% la cantidad de trabajadores registrados en Entre Ríos

Se redujo un 4% la cantidad de trabajadores registrados en Entre Ríos

“Ellos también son consumidores. Ellos producen con sus manos los lavarropas, son consumidores al final del día. No los vemos solamente como colaboradores. Si en el futuro pudiéramos volver a producir, la idea es que relación sea a largo plazo”, explicaron desde la compañía al referirse a las negociaciones que se están abordando con el gremio.

Whirlpool mantendrá su oficina comercial y de distribución en la Argentina, como hace 35 años, en la que seguirán trabajando entre 100 y 120 personas, dijeron las fuentes. Según explicaron, la decisión se tomó porque “se trataba de un modelo de negocio operativo y competitivo para hacerlo mucho más ágil y eficiente, lo que no pudo lograrse en un contexto de fuerte desaceleración del consumo y aumento significativo de las importaciones”. “La idea es empezar el camino de la transición y organizarnos hacia una operación más comercial que de fabricación”, explicaron las fuentes.

Whirlpool cerró su planta de Pilar
De manera sorpresiva, Whirlpool cerró su planta de Pilar y despidió a sus 220 trabajadores

De manera sorpresiva, Whirlpool cerró su planta de Pilar y despidió a sus 220 trabajadores

Varias alternativas

La empresa aún no decidió qué hará con la planta de Pilar, que fue construida e inaugurada en octubre de 2022 para producir lavarropas de última generación y poder exportarlos en un 70%. “Hay varias alternativas pero todavía no tenemos información”, dijeron al respecto las fuentes.

“No nos dieron ningún previo aviso, nos acaban de desvincular a toda la empresa, incluido el personal de administración, recursos humanos, cierran completamente y nos trajeron un transporte para el que se quiera ir”, dijo Ignacio Cabezas, trabajador de la compañía, al programa radial Materia Prima (FM Plaza 92.1). A pesar de la disposición de la empresa para facilitar el traslado de los empleados, la reacción fue de resistencia. Cabezas relató que se encuentran “todos en la playa” y que no se van a ir “hasta que les den una respuesta coherente”, reflejando la incertidumbre y el malestar generalizado.

En cuanto a los motivos esgrimidos por la dirección de Whirlpool, los empleados recibieron como explicación una abrupta caída en las ventas y la pérdida de competitividad de la marca en el mercado local, fenómeno que los directivos vincularon al aumento de las importaciones. Cabezas detalló que un lavarropas de la marca, con capacidad para siete kilos, se comercializaba entre 800 mil y 1 millón de pesos, mientras que “una marca china puede conseguirse a mitad de precio”, lo que habría impactado directamente en la demanda.

La reducción de la producción ya se venía manifestando en las últimas semanas. Según Cabezas, la planta pasó de fabricar entre 500 y 600 lavarropas diarios a solo 400 unidades. Esta merma en la actividad había provocado, dos semanas atrás, el despido de los trabajadores eventuales. Sin embargo, el cierre total no era una posibilidad que los empleados consideraran inminente. Además, mencionó que la empresa había adelantado las vacaciones al 22 de diciembre, sin que esto hiciera prever una medida tan drástica.

El sitio global Investing destacó hoy que Whirlpool SA, la filial brasileña de Whirlpool Corp, anunció el cierre en Pilar y que la compañía, propietaria de las marcas de electrodomésticos Brastemp y Consul, esgrimió que la decisión está alineada con sus “directrices estratégicas de eficiencia operativa y asignación responsable de recursos”.

“Whirlpool SA aclaró en un comunicado de valores que las actividades de importación, comercialización y distribución en el país continuarán sin verse afectadas”. explicó el portal.

Whirlpooll cierre trabajadores

Tres años de vida

La planta de lavarropas de Pilar fue inaugurada en octubre de 2022 y demandó una inversión de USD 52 millones. El objetivo era producir 300.000 productos por año y exportar el 70%, pero hoy se estaban fabricando 150.000 y la ecuación era 50% para el exterior y 50% para el mercado interno.

En esa oportunidad, los directivos de la filial local del gigante norteamericano sostenían que la decisión de elegir la Argentina para la fabricación de lavarropas se explicaba porque se trata de su tercer mercado más importante de la región, detrás de Brasil y México.

Whirlpool electrodomésticos trabajadores industria
Noticias relacionadas
Por las altas tasas de interés y la caída de la oferta, la venta financiada de autos 0 km tocó el piso anual en octubre

Venta financiada de autos 0KM tocó el piso anual en octubre

Informe. Repartidores de Apps necesitan hacer casi 500 pedidos mensuales para sobrevivir. Por la caída de ingresos, cada vez hay más repartidores de aplicaciones. La “torta” de pedidos se achica, crece la competencia y la precarización 

Repartidores de Apps necesitan hacer casi 500 pedidos mensuales para sobrevivir

El Indec informó que el índice de precios mayoristas aumentó 1,1% el mes pasado. 

Indec: la inflación mayorista registró una leve suba en octubre

el estado hood robin y la farsa de javier milei

El Estado Hood Robin y la farsa de Javier Milei

Ver comentarios

Lo último

Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper

Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

El FICER continúa con proyecciones y actividades especiales en Paraná

El FICER continúa con proyecciones y actividades especiales en Paraná

Ultimo Momento
Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper

Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

El FICER continúa con proyecciones y actividades especiales en Paraná

El FICER continúa con proyecciones y actividades especiales en Paraná

Whirlpool cerró su planta de Pilar y despidió a sus 220 trabajadores

Whirlpool cerró su planta de Pilar y despidió a sus 220 trabajadores

Realizarán un homenaje a Jorge Méndez con música en vivo y material audiovisual

Realizarán un homenaje a Jorge Méndez con música en vivo y material audiovisual

Policiales
Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Detuvieron a un hombre de Paraná con cientos de pastillas de éxtasis

Detuvieron a un hombre de Paraná con cientos de pastillas de éxtasis

Federal: condenan a un hombre a 6 años de prisión por abuso sexual simple

Federal: condenan a un hombre a 6 años de prisión por abuso sexual simple

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Una década después, el femicidio de Gisela López continúa sin responsables

Una década después, el femicidio de Gisela López continúa sin responsables

Ovación
Entre Ríos confirmó sus seleccionados para el Seven de la República 2025

Entre Ríos confirmó sus seleccionados para el Seven de la República 2025

Emiliano Stang: Estaba obligado a ganar esta carrera

Emiliano Stang: "Estaba obligado a ganar esta carrera"

Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local

Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local

Deportivo Máquina desató su carnaval en el sur entrerriano

Deportivo Máquina desató su carnaval en el sur entrerriano

Lanús y Tigre definirán el último clasificado a los cuartos de final

Lanús y Tigre definirán el último clasificado a los cuartos de final

La provincia
Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper

Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper

Paraná: hay asamblea de choferes y no circularán los colectivos a partir de las 14

Paraná: hay asamblea de choferes y no circularán los colectivos a partir de las 14

Paraná: proyectan nuevo sistema de estacionamiento medido

Paraná: proyectan nuevo sistema de estacionamiento medido

Cámara de Diputados sesiona en el Colegio Histórico de Concepción del Uruguay

Cámara de Diputados sesiona en el Colegio Histórico de Concepción del Uruguay

Detectan agua con concentración de arsénico en cuatro ciudades de Entre Ríos

Detectan agua con concentración de arsénico en cuatro ciudades de Entre Ríos

Dejanos tu comentario