Colectivos: hay asamblea de choferes y no circularán a partir de las 14

Hay asamblea de choferes de colectivos por el inminente inicio del servicio de la nueva empresa concesionaria. La medida no alcanza al Área Metropolitana

26 de noviembre 2025 · 13:14hs
No habrá colectivos en la ciudad de Paraná este viernes.

Foto: Archivo UNO

No habrá colectivos en la ciudad de Paraná este viernes.
Colectivos: hay asamblea de choferes y no circularán a partir de las 14

Desde las 14 no circularán los colectivos urbanos de Paraná por una nueva asamblea de choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en el marco del coflicto sostenido con la nueva empresa concesionaria respecto a la continuidad laboral de los trabajadores.

Asamblea choferes paro colectivos Paraná

La medida alcanza a las líneas 1; 2; 3; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 16 y 23. Quedan exceptuadas las líneas 4; 6; 12; 15; 17; 20 y 22 que circulan por el Área Metropolitana.

La nueva empresa de colectivos recibió más de 320 currículums en pocos días.

Dieron a conocer los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros de Paraná

Arribaron a Paraná los nuevos colectivos que prestarán el servicio desde diciembre.

Paraná: arribaron los nuevos colectivos que prestarán el servicio desde diciembre

La asamblea fue convocada por la incertidumbre de los trabajadores ante el inminente inicio del servicio de la nueva empresa UTE San José y Kenia, el proximo 7 de diciembre y que ayer difundiera los nuevos recorridos, y la desvinculación de Buses Paraná, conformada pro Ersa Urbano y Mariano Moreno.

Colectivos asamblea choferes Paraná
