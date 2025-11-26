Colectivos: hay asamblea de choferes y no circularán a partir de las 14 Hay asamblea de choferes de colectivos por el inminente inicio del servicio de la nueva empresa concesionaria. La medida no alcanza al Área Metropolitana 26 de noviembre 2025 · 13:14hs

Foto: Archivo UNO No habrá colectivos en la ciudad de Paraná este viernes.

Desde las 14 no circularán los colectivos urbanos de Paraná por una nueva asamblea de choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en el marco del coflicto sostenido con la nueva empresa concesionaria respecto a la continuidad laboral de los trabajadores.

Asamblea choferes paro colectivos Paraná La medida alcanza a las líneas 1; 2; 3; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 16 y 23. Quedan exceptuadas las líneas 4; 6; 12; 15; 17; 20 y 22 que circulan por el Área Metropolitana.

La asamblea fue convocada por la incertidumbre de los trabajadores ante el inminente inicio del servicio de la nueva empresa UTE San José y Kenia, el proximo 7 de diciembre y que ayer difundiera los nuevos recorridos, y la desvinculación de Buses Paraná, conformada pro Ersa Urbano y Mariano Moreno.