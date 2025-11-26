Desde las 14 no circularán los colectivos urbanos de Paraná por una nueva asamblea de choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en el marco del coflicto sostenido con la nueva empresa concesionaria respecto a la continuidad laboral de los trabajadores.
Colectivos: hay asamblea de choferes y no circularán a partir de las 14
Hay asamblea de choferes de colectivos por el inminente inicio del servicio de la nueva empresa concesionaria. La medida no alcanza al Área Metropolitana
26 de noviembre 2025 · 13:14hs
La medida alcanza a las líneas 1; 2; 3; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 16 y 23. Quedan exceptuadas las líneas 4; 6; 12; 15; 17; 20 y 22 que circulan por el Área Metropolitana.
La asamblea fue convocada por la incertidumbre de los trabajadores ante el inminente inicio del servicio de la nueva empresa UTE San José y Kenia, el proximo 7 de diciembre y que ayer difundiera los nuevos recorridos, y la desvinculación de Buses Paraná, conformada pro Ersa Urbano y Mariano Moreno.