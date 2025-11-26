Uno Entre Rios | Policiales | Federal

Federal: condenan a un hombre a 6 años de prisión por abuso sexual simple

La Justicia de Concordia dictó la pena de 6 años de prisión a S.A.D., quien fue declarado culpable el 12 de noviembre en un juicio por jurados.

26 de noviembre 2025 · 12:08hs
El juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Germán Dri, dictó la pena de 6 años de prisión a S.A.D., quien fue declarado culpable el pasado 12 de noviembre en un juicio por jurados que se desarrolló en la sede de la sección Federal del Colegio de la Abogacía, en el marco del legajo “S.A.D. s/Abuso sexual con acceso carnal agravado”.

El magistrado dispuso también que S.A.D. sea trasladado a la unidad penal que disponga el Servicio Penitenciario –ya que se encontraba cumpliendo prisión preventiva en la Jefatura Departamental de Policía de Feliciano-, conforme el cupo disponible, donde quedará detenido y a disposición de la causa. S.A.D. había sido declarado autor penalmente responsable de delito de “Abuso sexual simple, agravado por el vínculo, reiterado”.

Juicio por jurado

Durante el debate el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Eugenia Molina y los fiscales Mario Guerrero y Martín Irurueta, en tanto que los abogados Rafael y Diego Briceño asistieron al imputado.

Se trató del centésimo cuadragésimo noveno juicio por jurados realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Federal Abuso sexual Justicia
