En la noche de este martes se produjo un accidente fatal en la ruta 12, en cercanías de Gualeguay. Por motivos que se investigan, una camioneta chocó a un tractor y a causa del incidente vial murió un hombre que se trasladaba en el rodado más pequeño.
Gualeguay: un muerto luego del choque de una camioneta con un tractor
25 de noviembre 2025 · 23:10hs
El accidente ocurrió entre Estación Lazo y Galarza, en el departamento Gualeguay.
Con la intervención policial y de bomberos se trasladó a tres personas lesionadas al hospital San Antonio.
No sé descartaría que el tractor no haya contado con el sistema de luces adecuado para transitar en la ruta y en horas de la noche. La investigación de las causas del accidente sigue su curso.
NOTICIA EN DESARROLLO