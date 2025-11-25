Gualeguay: un muerto luego del choque de una camioneta con un tractor

Un accidente fatal en la ruta 12, en cercanías de Gualeguay. Una camioneta chocó a un tractor y a causa del incidente vial falleció un hombre.

La camioneta chocó un tractor. El accidente fue entre Gualeguay y Galarza.

En la noche de este martes se produjo un accidente fatal en la ruta 12, en cercanías de Gualeguay . Por motivos que se investigan, una camioneta chocó a un tractor y a causa del incidente vial murió un hombre que se trasladaba en el rodado más pequeño.

El accidente ocurrió entre Estación Lazo y Galarza, en el departamento Gualeguay.

Con la intervención policial y de bomberos se trasladó a tres personas lesionadas al hospital San Antonio.

No sé descartaría que el tractor no haya contado con el sistema de luces adecuado para transitar en la ruta y en horas de la noche. La investigación de las causas del accidente sigue su curso.

