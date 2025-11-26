Uno Entre Rios | Policiales | Rosario del Tala

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

La Justicia extendió la prisión preventiva por 90 días a Gabriel Casa, acusado del homicidio de Alfredo Zárate ocurrido en Colonia Andrade.

26 de noviembre 2025 · 11:15hs
Gabriel Casa fue detenido tras el crimen.

Gabriel Casa fue detenido tras el crimen.

La jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Graciela Cabrera, dispuso, mientras continúa la investigación penal preparatoria, prorrogar por 90 días la prisión preventiva de Gabriel Horacio Casa, acusado del crimen de Alfredo Zárate, de 66 años, cometido en mayo pasado en Colonia Andrade. Fue a pedido de la Fiscalía y en el marco del legajo “Casa, Gabriel Horacio s/Homicidio doblemente calificado”.

De la audiencia efectuada en la víspera participaron la agente fiscal Emilce Paola Reynoso, en tanto que el abogado Hugo Valdiviezo y la abogada Patricia Carruego lo hicieron como defensores de Casa.

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Identificación de un hombre de 39 años de edad, con domicilio en la ciudad de Neuquén que tenía pedido de captura por hurto de un vehículo

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

LEER MÁS: Dictan prisión preventiva para imputado por homicidio en Tala

Detenido

De acuerdo a lo dispuesto por la magistrada, el imputado seguirá detenido en la Unidad Penal N° 4 Justo José de Urquiza, de la ciudad de Concepción del Uruguay, hasta el 23 de febrero de 2026, fecha en que la medida será revisada nuevamente.

A Casa se le imputa el homicidio de Alfredo Horacio Zárate, cuyo cuerpo sin vida y con un disparo en la cabeza fue localizado el 15 de mayo último en Colonia Andrade. Según se supo con el correr de la investigación, el imputado es familiar de la víctima y habría intentado hacer creer que el hombre se había quitado la vida.

Rosario del Tala prisión preventiva Homicidio
Noticias relacionadas
Un hombre oriundo de Paraná fue detenido en la ruta 34 por transportar una gran cantidad de drogas sintéticas mientras viajaba con su hija de cinco años.

Detuvieron a un hombre de Paraná con cientos de pastillas de éxtasis

La Justicia de Concordia dictó la pena de 6 años de prisión a S.A.D., quien fue declarado culpable el 12 de noviembre en un juicio por jurados.

Federal: condenan a un hombre a 6 años de prisión por abuso sexual simple

Gisela López, víctima de femicidio.

Una década después, el femicidio de Gisela López continúa sin responsables

La camioneta chocó un tractor. El accidente fue entre Gualeguay y Galarza.

Gualeguay: un muerto luego del choque de una camioneta con un tractor

Ver comentarios

Lo último

Cámara de Diputados sesionó en La Histórica, en el 165° aniversario de la primera sesión legislativa entrerriana

Cámara de Diputados sesionó en La Histórica, en el 165° aniversario de la primera sesión legislativa entrerriana

Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper

Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Ultimo Momento
Cámara de Diputados sesionó en La Histórica, en el 165° aniversario de la primera sesión legislativa entrerriana

Cámara de Diputados sesionó en La Histórica, en el 165° aniversario de la primera sesión legislativa entrerriana

Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper

Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

El FICER continúa con proyecciones y actividades especiales en Paraná

El FICER continúa con proyecciones y actividades especiales en Paraná

Whirlpool cerró su planta de Pilar y despidió a sus 220 trabajadores

Whirlpool cerró su planta de Pilar y despidió a sus 220 trabajadores

Policiales
Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Detuvieron a un hombre de Paraná con cientos de pastillas de éxtasis

Detuvieron a un hombre de Paraná con cientos de pastillas de éxtasis

Federal: condenan a un hombre a 6 años de prisión por abuso sexual simple

Federal: condenan a un hombre a 6 años de prisión por abuso sexual simple

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Una década después, el femicidio de Gisela López continúa sin responsables

Una década después, el femicidio de Gisela López continúa sin responsables

Ovación
Entre Ríos confirmó sus seleccionados para el Seven de la República 2025

Entre Ríos confirmó sus seleccionados para el Seven de la República 2025

Emiliano Stang: Estaba obligado a ganar esta carrera

Emiliano Stang: "Estaba obligado a ganar esta carrera"

Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local

Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local

Deportivo Máquina desató su carnaval en el sur entrerriano

Deportivo Máquina desató su carnaval en el sur entrerriano

Lanús y Tigre definirán el último clasificado a los cuartos de final

Lanús y Tigre definirán el último clasificado a los cuartos de final

La provincia
Cámara de Diputados sesionó en La Histórica, en el 165° aniversario de la primera sesión legislativa entrerriana

Cámara de Diputados sesionó en La Histórica, en el 165° aniversario de la primera sesión legislativa entrerriana

Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper

Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper

Paraná: hay asamblea de choferes y no circularán los colectivos a partir de las 14

Paraná: hay asamblea de choferes y no circularán los colectivos a partir de las 14

Paraná: proyectan nuevo sistema de estacionamiento medido

Paraná: proyectan nuevo sistema de estacionamiento medido

Cámara de Diputados sesiona en el Colegio Histórico de Concepción del Uruguay

Cámara de Diputados sesiona en el Colegio Histórico de Concepción del Uruguay

Dejanos tu comentario