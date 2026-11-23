La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, dio a conocer un nuevo relevamiento sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la situación de las localidades ribereñas, en el marco de las inundaciones por el fenómeno de El Niño. El panorama continúa bajo seguimiento técnico y coordinación con las autoridades municipales.
Victoria: avanza el río y hay 22 autoevacuados
También hay seis evacuados en Las Cuevas. Según el reporte oficial en Paraná hay 50 familias autoevacuadas, 62 personas aisladas y 14 a punto de evacuación
De acuerdo con el informe, persiste la situación de color verde para todo Entre Ríos, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).
Situación por localidad
LA PAZ
La Paz 6.14 metros. ALERTA ESTACIONARIO
Altura de alerta 5.80 metros.
Altura de evacuación 6.15 metros.
Cantidad de evacuados: 1 familia.
Cantidad de autoevacuados: 9 familias.
HERNANDARIAS
Hernandarias 6.28 metros. EVACUACION ESTACIONARIO
Altura de alerta 5.50 metros.
Altura de evacuación 6.00 metros.
Cantidad de evacuados: 0.
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PARANA
Paraná 5.65 metros. EVACUACION ESTACIONARIO
Altura de alerta 4.70 metros.
Altura de evacuación 5.00 metros.
Cantidad de evacuados: 14 personas en punto de evacuación (mirador de Bajada Grande).
Cantidad de autoevacuados: 50 familias.
Cantidad de aislados: 62 personas
Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil municipal.
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DIAMANTE
Diamante 5.83 metros. EVACUACION ESTACIONARIO
Altura de alerta 5.30 metros.
Altura de evacuación 5.50 metros.
LAS CUEVAS
Cantidad de autoevacuados: 6 familias.
Cantidad de aislados: 15 familias.
Según lo informado por la presidente comunal vía telefónica con el coordinador de zona.
VICTORIA
Victoria 5.24 metros. EVACUACION CRECE
Altura de alerta 4.60 metros.
Altura de evacuación 4.90 metros.
Cantidad de autoevacuados: 22 personas
Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil municipal.
IBICUY
Ibicuy 1.10 metros. BAJA
Altura de alerta 2.00 metros.
Altura de evacuación 2.30 metros.
Cantidad de evacuados: 0.