Victoria: avanza el río y hay 22 autoevacuados También hay seis evacuados en Las Cuevas. Según el reporte oficial en Paraná hay 50 familias autoevacuadas, 62 personas aisladas y 14 a punto de evacuación 23 de noviembre 2026 · 10:02hs

También hay seis evacuados en Las Cuevas. Según el reporte oficial en Paraná hay 50 familias autoecvacuadas, 62 personas aisladas y 14 a punto de evacuación También hay seis evacuados en Las Cuevas. Según el reporte oficial en Paraná hay 50 familias autoecvacuadas, 62 personas aisladas y 14 a punto de evacuación

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, dio a conocer un nuevo relevamiento sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la situación de las localidades ribereñas, en el marco de las inundaciones por el fenómeno de El Niño. El panorama continúa bajo seguimiento técnico y coordinación con las autoridades municipales.

De acuerdo con el informe, persiste la situación de color verde para todo Entre Ríos, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).

Situación por localidad LA PAZ La Paz 6.14 metros. ALERTA ESTACIONARIO Altura de alerta 5.80 metros. Altura de evacuación 6.15 metros. Cantidad de evacuados: 1 familia. Cantidad de autoevacuados: 9 familias. HERNANDARIAS Hernandarias 6.28 metros. EVACUACION ESTACIONARIO Altura de alerta 5.50 metros. Altura de evacuación 6.00 metros. Cantidad de evacuados: 0. LEER MÁS: El plan de la Provincia frente a El Niño: de la infraestructura a la asistencia PARANA Paraná 5.65 metros. EVACUACION ESTACIONARIO Altura de alerta 4.70 metros. Altura de evacuación 5.00 metros. Cantidad de evacuados: 14 personas en punto de evacuación (mirador de Bajada Grande). Cantidad de autoevacuados: 50 familias. Cantidad de aislados: 62 personas Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil municipal. LEER Más sobre el fenómeno El Niño DIAMANTE Diamante 5.83 metros. EVACUACION ESTACIONARIO Altura de alerta 5.30 metros. Altura de evacuación 5.50 metros. LAS CUEVAS Cantidad de autoevacuados: 6 familias. Cantidad de aislados: 15 familias. Según lo informado por la presidente comunal vía telefónica con el coordinador de zona. VICTORIA Victoria 5.24 metros. EVACUACION CRECE Altura de alerta 4.60 metros. Altura de evacuación 4.90 metros. Cantidad de autoevacuados: 22 personas Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil municipal. IBICUY Ibicuy 1.10 metros. BAJA Altura de alerta 2.00 metros. Altura de evacuación 2.30 metros. Cantidad de evacuados: 0.