El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para la semana un sostenido aumento de las temperaturas promedio hasta ubicarse en los 36 grados. Este lunes se esperan chaparrones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para la semana un sostenido aumento de las temperaturas promedio hasta ubicarse en los 36 grados. Este lunes se esperan chaparrones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para la semana un sostenido aumento de las temperaturas promedio hasta ubicarse en los 36 grados.

Para este lunes el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, algo mayormente nublado durante la tarde y habrá chaparrones durante la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 13 grados de mínima y los 29 grados de máxima y el viento soplará desde el sudeste rotando al sector este.

Para el martes se pronostican tormentas aisladas por la madrugada, chaparrones por la mañana, cielo mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 18 grados y los 31 grados de máxima, el viento soplará del sudeste en el orden de los 42 a 50 kilómetros por hora,

El miércoles se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada con temperaturas promedio que irán desde los 16 grados de mínima hasta los 26 grados de máxima, el viento soplará del sector este rotando al sudeste.

Para el jueves, las temperaturas promedio se ubicarán entre los 17 y los 27 grados con cielo parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado durante la tarde y vientos soplando del sector norte rotando al sector este.

El viernes el cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el día con temperaturas entre 17 y 29 grados y vientos del sur rotando al noreste.

El sábado habrá un aumento de la temperatura con 21 grados de mínima y 35 grados de máxima con cielo algo nublado durante toda la jornada y vientos soplando desde el noroeste rotando al sudeste.

El domingo se esperan temperaturas entre 18 y 36 grados y cielo algo nublado durante toda la jornada con vientos del norte rotando al noroeste.