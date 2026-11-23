El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional se caracterizó por viajes cortos y menor consumo. En Entre Ríos los destinos registraron movimiento dispar

El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional se caracterizó por viajes cortos y menor consumo. En Entre Ríos los destinos registraron movimiento dispar

El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional se caracterizó por viajes cortos y menor consumo. En Entre Ríos los destinos registraron movimiento dispar. Villa Elisa mostró las mejores perspectivas, con una ocupación hotelera estimada del 78%

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) durante el fin de semana largo por el feriado del Día de la Soberanía, 1.410.000 turistas viajaron por el país, generando un impacto económico directo de $ 332.557 millones.

El movimiento del turismo estuvo impulsado por las escapadas de cercanía, los destinos tradicionales y una amplia agenda de fiestas populares, acontecimientos deportivos y propuestas culturales.

La cantidad de viajeros cayó 17,4% frente al mismo feriado de 2025, aunque la diferencia se explicó, en buena medida, porque el año pasado el fin de semana largo tuvo cuatro días, frente a los tres actuales. También, por la cercanía con los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV a principios de este mes.

La estadía promedio se ubicó en dos días, levemente por encima del feriado del 12 de octubre (1,8), pero menor al mismo feriado de 2025 (2,3). La menor duración del descanso y las restricciones de ingresos condicionaron las posibilidades de realizar viajes más extensos y favorecieron los desplazamientos hacia destinos próximos a los lugares de residencia.

El gasto promedio diario por turista alcanzó los $ 118.770, con una baja del 3,1% frente a 2025, descontada la inflación interanual. El gasto total de $ 332.557 millones representó una caída real del 30,3%. La reducción respondió a la combinación de menos viajeros, estadías más cortas y un consumo diario algo menor, en una economía recesiva, donde las propuestas gratuitas y las actividades al aire libre ofrecieron alternativas para distintos presupuestos.

El movimiento turístico mostró un comportamiento más heterogéneo que el observado en octubre. Mientras algunos destinos alcanzaron niveles elevados de ocupación, impulsados por acontecimientos específicos, otros registraron una demanda moderada. La actividad estuvo más concentrada en determinadas localidades y celebraciones, con estadías generalmente breves y diferencias importantes en los niveles de consumo.

Excursionistas tuvo un papel relevante en numerosas localidades. Las visitas por el día permitieron sostener la actividad gastronómica, comercial y recreativa, aunque con un impacto diferente al de los turistas que pernoctaron. En Santa Fe, por ejemplo, se estimaron más de 75.000 excursionistas, frente a unos 37.000 turistas alojados. Esta diferencia mostró que una parte importante de la actividad turística quedó fuera de los indicadores tradicionales de ocupación hotelera.

Las decisiones de viaje también estuvieron condicionadas por la búsqueda de alternativas accesibles y la posibilidad de ajustar los gastos durante la estadía. Las ferias, los espectáculos gratuitos, los espacios naturales y las actividades de cercanía ofrecieron opciones para quienes priorizaron controlar el presupuesto. En ese escenario, el desafío para los destinos no fue solamente atraer visitantes, sino también lograr que permanecieran más tiempo y ampliaran su consumo en los comercios y servicios locales.

En Entre Ríos

El movimiento del fin de semana fue muy dispar entre los principales destinos de la provincia, con reservas que oscilaron entre el 25% y el 78%.

Villa Elisa mostró las mejores perspectivas, con una ocupación hotelera estimada del 78%, un gasto promedio de $ 115.850 por turista y $ 67.250 por excursionista, y una estadía media de 2,2 días. La actividad estuvo acompañada por ferias de emprendedores y propuestas en las bodegas de la zona.

En Victoria, las reservas alcanzaron el 58%; en Colón, el 50%; en Gualeguaychú, el 47%; en Nogoyá, el 45%, y en Chajarí, el 25%. Los datos reflejaron un escenario de demanda moderada, con diferencias entre localidades y expectativas de mejorar los niveles iniciales mediante las contrataciones de último momento.

Las fiestas populares y los encuentros gastronómicos tuvieron un papel destacado en la agenda provincial, con alrededor de 20 acontecimientos programados durante el descanso. En Viale, la 24ª Fiesta Nacional del Asado con Cuero reunió propuestas gastronómicas, música y actividades tradicionalistas, mientras que Rosario del Tala celebró la Fiesta del Choripán Entrerriano. Pueblo General Belgrano fue sede de la Fiesta Provincial de las Costumbres Argentinas, con espectáculos folklóricos, artesanos y comidas típicas. En Federación se organizó la Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal y en Yeso Oeste, la cuarta edición del Festival de la Empanada.

También se desarrollaron el Fogón Entrerriano en El Pingo, el Pre Cosquín en Ubajay, la Fiesta de la Tradición en Urdinarrain y celebraciones locales en otras localidades del interior. En Gualeguaychú, la programación combinó gastronomía, carnaval y deporte. La tercera edición de Expo Chef, realizada en los Galpones del Puerto, ofreció clases de cocina, degustaciones y participación de productores locales.

El 4° Encuentro Batuque reunió en el Corsódromo a delegaciones nacionales e internacionales de batucadas, baterías y pasistas. También se organizaron un motoencuentro, el festival GualeJazz, una feria del vino con más de 60 etiquetas de más de 20 bodegas y la carrera nocturna Megarun, de 5 y 10 kilómetros.

En Colón, la Feria al Parque se extendió durante las tres jornadas del feriado, con artesanos, emprendedores y espectáculos musicales en el entorno del Parque Quirós. Además, el fin de semana encontró a la provincia en plena preparación de la temporada de verano 2027. Bajo el lema “Entre Ríos, Friendly por Naturaleza”, se presentó una propuesta que reunió 70 destinos turísticos, con termas, playas, naturaleza, carnavales, gastronomía, vinos y experiencias que también contemplaron a quienes viajaron con mascotas.

Las tendencias

Las decisiones de viaje continuaron caracterizándose por una planificación flexible y una fuerte presencia de reservas de último momento. En varios destinos, los operadores turísticos señalaron que las contrataciones se concentraron cerca de la fecha de salida, lo que dificultó anticipar los niveles definitivos de ocupación. Esta modalidad favoreció las escapadas espontáneas y los desplazamientos de corta distancia, pero también generó incertidumbre entre los prestadores de alojamiento y servicios turísticos, que debieron ajustar sus expectativas a medida que avanzaba el fin de semana.

El consumo turístico presentó una marcada heterogeneidad. Los presupuestos variaron según el destino, el tipo de alojamiento, la duración de la estadía y las actividades elegidas. Las diferencias entre los relevamientos provinciales también reflejaron distintas metodologías para medir el gasto, ya que algunos incluyeron transporte, gastronomía y entretenimiento, mientras que otros consideraron únicamente determinados servicios. En ese contexto, las propuestas gratuitas, los espacios públicos, las ferias y las actividades al aire libre ofrecieron alternativas para disfrutar del feriado sin incrementar demasiado el presupuesto familiar.

La actividad turística mostró una creciente vinculación con los desplazamientos de los propios residentes. Las ferias, los encuentros culturales y las propuestas recreativas no solo atrajeron visitantes de otras provincias, sino que también incentivaron viajes dentro de cada territorio. Este movimiento de cercanía contribuyó a distribuir el consumo hacia pequeñas localidades y emprendimientos regionales, aunque su impacto resultó más difícil de cuantificar que el turismo con pernocte. Al mismo tiempo, la proximidad de la temporada de verano llevó a numerosos destinos a intensificar sus acciones de promoción y a ofrecer descuentos y beneficios para estimular futuras reservas.

En lo que va de 2026 se registraron 10 fines de semana largos, sin incluir los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV. Excluyendo también el feriado del 9 de julio por el Día de la Independencia, que coincidió con las vacaciones de invierno, en nueve fines de semana largos se movilizaron 14.339.094 turistas, con una estadía promedio de 2,3 días y un gasto diario por persona de $ 111.537. El impacto económico acumulado superó los $ 3,7 billones.

Destacados del fin de semana

El turismo religioso llenó Sumampa. La festividad de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, en Santiago del Estero, fue uno de los grandes acontecimientos del fin de semana largo. Las reservas hoteleras alcanzaron el 100% en Sumampa y Villa Ojo de Agua, sobre una oferta conjunta de 296 plazas, impulsadas por la llegada de peregrinos y visitantes. La celebración mostró la capacidad del turismo religioso para movilizar localidades pequeñas y generar actividad fuera de los grandes centros turísticos.

Las fiestas populares movilizaron al interior. Las celebraciones regionales volvieron a demostrar su importancia para el turismo de cercanía. Entre Ríos presentó alrededor de 20 acontecimientos, con la Fiesta Nacional del Asado con Cuero en Viale y la Fiesta del Choripán Entrerriano en Rosario del Tala. En Neuquén, la Fiesta Nacional del Chivito impulsó reservas superiores al 85% en el norte provincial y dejó a Chos Malal prácticamente sin disponibilidad de alojamiento. También se destacaron la Fiesta Nacional del Sol en San Juan, la Fiesta Provincial del Cultivo de la Mandioca en Misiones y las celebraciones gastronómicas de distintas localidades del país.

El turismo deportivo llevó visitantes a la Patagonia. Las competencias deportivas tuvieron un papel destacado en los destinos patagónicos. Bariloche recibió a corredores de montaña durante Patagonia Bariloche by UTMB, mientras que San Martín de los Andes y Villa La Angostura fueron protagonistas del Gran Fondo Siete Lagos, con un recorrido principal de 110 kilómetros. En Ushuaia, la competencia Epic 2026 reunió una participación estimada de 300 atletas en pruebas de mountain bike y trail running. Los acontecimientos contribuyeron a extender el movimiento turístico más allá de los atractivos tradicionales de naturaleza.

Santa Fe apostó a más de 45 acontecimientos. La provincia de Santa Fe desplegó una de las agendas más extensas del fin de semana, con más de 45 acontecimientos y una concurrencia proyectada superior a 240.000 asistentes. La programación incluyó el espectáculo gratuito de La K’onga en Rosario, la Peña Invencible en la capital provincial, Expo Rufino y competencias automovilísticas en Rafaela.

Los destinos de montaña encabezaron las reservas. Los relevamientos provinciales mostraron niveles elevados de demanda en varios destinos de montaña. Bariloche registró un 85% de ocupación hotelera, Ushuaia estimó un 78% y Jujuy informó un promedio del 71% en alojamientos hoteleros y parahoteleros. En el norte neuquino, la Fiesta Nacional del Chivito llevó las reservas por encima del 85%. Aunque los indicadores no fueron completamente homogéneos, reflejaron el atractivo de los paisajes cordilleranos y las experiencias al aire libre para las escapadas de noviembre.

Los destinos comenzaron a anticipar el verano. El fin de semana largo también funcionó como antesala de la temporada turística 2027. Entre Ríos presentó su campaña “Friendly por Naturaleza”, con una oferta de 70 destinos que incluyó termas, playas, carnavales, gastronomía, vinos y experiencias para viajar con mascotas. San Juan acompañó la Fiesta Nacional del Sol con promociones hoteleras y gastronómicas, mientras que Salta lanzó PreSalta, un programa de reintegros del 50% para compras anticipadas de servicios turísticos. Las iniciativas buscaron estimular las reservas y extender el movimiento turístico hacia los meses de verano.

Los viajes en micro crecieron un 48%. La venta de pasajes de ómnibus de larga distancia para el fin de semana largo aumentó un 48% respecto de un fin de semana habitual de noviembre, según datos de Plataforma10. Córdoba, Mar del Plata y Mendoza se ubicaron entre los destinos más elegidos por los pasajeros. El incremento reflejó una mayor demanda de transporte terrestre durante el feriado y la importancia del micro como alternativa para las escapadas turísticas. La comparación correspondió a un fin de semana común del mismo mes y no al feriado equivalente de 2025.