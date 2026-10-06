El Festival Iapser reunió a 1.500 personas en Paraná

La primera edición del Festival Iapser se realizó este domingo en la Plaza de las Colectividades, con entrada libre y gratuita

La Plaza de las Colectividades fue el punto de encuentro este domingo para una jornada de cultura, recreación y entretenimiento al aire libre. La primera edición del Festival Iapser reunió a cerca de 1.500 personas en la Costanera de Paraná, con una propuesta abierta y gratuita para disfrutar en familia junto al río.

El encuentro fue impulsado por Iapser Seguros y el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura, y contó con una programación que combinó espectáculos para grandes y chicos, propuestas de artistas locales, juegos y un patio gastronómico.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la presentación de Los Cazurros, el reconocido grupo teatral y humorístico que acercó su propuesta a las familias que se acercaron hasta la Costanera. La programación también incluyó la participación de artistas entrerrianos, entre ellos Martín Vivas, con su espectáculo “Cuentos y Canciones”, y el Payaso Cartoncito.

A las propuestas artísticas se sumaron un sector de juegos y peloteros y un patio gastronómico, que completaron una tarde pensada para compartir al aire libre y disfrutar de distintas expresiones culturales en un espacio emblemático de la ciudad.

Adolfo Wolter, gerente de Marketing de Iapser Seguros, destacó el compromiso de la compañía con la comunidad y señaló que la iniciativa busca acompañar actividades que forman parte de la vida social de la provincia. En ese sentido, explicó que el vínculo de la empresa con la sociedad también se construye a través del acompañamiento a propuestas culturales, educativas y deportivas.

La primera edición del festival también funcionó como una experiencia inicial de una propuesta que Iapser proyecta llevar a otras localidades entrerrianas. Wolter valoró la respuesta del público y adelantó la intención de replicar el encuentro en distintos puntos de la provincia.

Desde la Secretaría de Cultura de Entre Ríos también destacaron la articulación que permitió concretar la jornada. Su titular, Julián Stoppello, valoró la posibilidad de generar un espectáculo destinado a toda la familia en un espacio público junto al río, con propuestas de calidad y una producción conjunta.

Además, remarcó la importancia de que los artistas entrerrianos formen parte de este tipo de encuentros. La realización del festival permitió que músicos, actores y artistas locales accedieran a un escenario con infraestructura y condiciones técnicas adecuadas para presentar sus propuestas ante un público amplio.

Así, la primera edición del Festival Iapser dejó una tarde de encuentro en la Costanera de Paraná, con familias, artistas y organizadores compartiendo un mismo espacio y una agenda pensada para disfrutar de la cultura y la recreación al aire libre.