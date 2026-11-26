La segunda edición del certamen está destinada a fotógrafos profesionales, aficionados y vecinos mayores de 16 años

San Benito invita a sus vecinos y a los amantes de la fotografía a contar la historia de la ciudad a través de imágenes. En el marco del camino hacia sus 150 años, la Municipalidad abrió la convocatoria para la segunda edición del Concurso Fotográfico “San Benito camino a los 150 años”, que lleva el nombre de Premio “Ubaldo Pellarini”.

La propuesta está destinada a fotógrafos profesionales, aficionados y vecinos mayores de 16 años que quieran compartir su mirada sobre la comunidad. El objetivo es recuperar y poner en valor la identidad, la historia y el patrimonio local a través de diferentes registros fotográficos.

Las imágenes podrán reflejar distintos aspectos de la vida en San Benito, desde sus paisajes y personajes hasta las costumbres, la cultura y las escenas de la vida cotidiana. La iniciativa busca reunir miradas diversas que permitan reconocer aquello que forma parte de la identidad de la ciudad y de su historia compartida.

La recepción de fotografías permanecerá abierta hasta el 2 de diciembre. En tanto, la entrega de premios se realizará el domingo 6 de diciembre, durante la celebración de la Noche Navideña en el Parque Vieytes.

Las bases, condiciones y el formulario de inscripción se encuentran disponibles de manera online en el siguiente enlace: Concurso Fotográfico San Benito camino a los 150 años.