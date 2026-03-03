Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

La segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay se presentó este martes en el Museo Casa de Gobierno

La segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay se presentó este martes en el Museo Casa de Gobierno. El encuentro se realizará el sábado 7 de marzo desde las 19, en la Plaza Lomas del Sol (Ruta 18, kilómetro 17,5), en Sauce Montrull, con entrada libre y gratuita.

De la conferencia participaron el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, y autoridades municipales de Sauce Montrull, encabezadas por la intendenta Soledad Daneri. Durante la presentación se brindaron detalles de la programación y se destacó el crecimiento de la propuesta en su segunda edición.

Stoppello invitó a la comunidad a acompañar la jornada y subrayó la participación de artistas entrerrianos, con presencia destacada de mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer. El funcionario señaló que las fiestas provinciales y los carnavales del verano convocaron a miles de personas, generaron movimiento económico y oportunidades de trabajo, además de fortalecer la identidad cultural de la provincia.

Por su parte, Daneri recordó que el festival tiene como protagonista al aguaribay, árbol representativo de la localidad. La intendenta indicó que la iniciativa busca consolidar un espacio de encuentro para compartir en familia y sostener las raíces a través del folclore.

La artista Sofi Drei aportó música en vivo durante la presentación, mientras que la Secretaría de Cultura entregó la declaración de interés cultural a la fiesta.

El festival incluirá música y danzas en vivo, patio gastronómico y propuestas pensadas para todo público. La organización prevé una jornada donde el escenario principal convivirá con espacios destinados a la gastronomía regional y al encuentro comunitario, con el objetivo de afianzar una celebración que comienza a instalarse en el calendario cultural de la zona.