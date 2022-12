El espacio cultural El Nido de Paraná inicia los talleres de verano para niños

Una vez que los niños y niñas culminan el ciclo lectivo, resulta un tanto difícil incentivarlos a que realicen alguna actividad durante el verano. A veces, se prefiere no sobrecargar de tareas y favorecer el descanso ya que durante el año las rutinas estuvieron sujetas al reloj permanentemente. Es por ello que el espacio Cultural El Nido, ubicado en Mendoza 309, de la capital entrerriana propone dos talleres artísticos denominados Patas para arriba, que comenzarán en la primera semana de enero y finalizarán en febrero. Ahora bien con el propósito de que la actividad no signifique una sobrecarga, sino más bien un espacio de interacción con otros y de juegos es que no se dictarán todos los días de la semana, sino más bien de manera intercalada.