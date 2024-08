El escritor Juan Solá y Neyen Morra se presentarán el sábado 10 de agosto en Paraná

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Solá (@juansolaok)

Microalmas

“... De este amor no me duele nada, ni siquiera la memoria de otras noches en que la ficción nos hizo creer en la eternidad del instante. Ahora soy importante, tan importante como para atestiguar esta pena honesta, esta consecuencia de haber escuchado tu verdad, de intentar entre los dos eternizar el sentir que muta. Por fin entendimos que en realidad lo que importa es el amor, no la forma que adopta para que podamos experimentarlo. El abrazo de Augusto lo atrapó justo cuando el corazón iba a salírsele por la boca. Hasta los bichos del monte hicieron silencio para escucharlos llorar... Microalmas es la búsqueda, la pérdida y el descubrimiento de formas de amor que escapan a lo romántico. Este libro da la bienvenida al barrio, a las heridas, a la noche, a las cosas que no vuelven y no tuvieron despedida. Es una mirada íntima a un corazón que se rompe en nuestras manos, poesía en carne viva, carnaval de lágrimas para el desvelo. Somos eternos aprendices de la soledad, no sabemos qué hacer con el miedo. Somos hologramas de nuestro pasado, no sabemos qué hacer con el dolor. Somos polvo de estrellas, y Microalmas es la composición de historias diminutas para corazones gigantes...”, escribió en el prólogo de Microalmas Magalí Tajes.

Por otra parte, en los cuentos de Épicaurbana, Solá propone un paisaje de barrio, voces y confesiones en las orillas del caos cotidiano. Si bien todas sus obras representan a los más vulnerados, en ésta en particular, el escritor logró traspasar el papel y golpear el corazón de sus lectores. Como uno de los escritores más requeridos del país, Solá recorre las provincias realizando presentaciones particulares como así también participando de eventos populares como ferias de libros y demás que lo tienen como protagonista. A todos saluda, con todos se saca fotos, a todos abraza. Humilde, sencillo y consciente, así es Juan Solá. Alguien que no teme y le pone nombre y apellido al dolor.