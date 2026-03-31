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Alerta en Paraná: hombre acusado de acosar a mujeres, incluida una menor de edad

Varios testimonios alertan sobre un hombre que acosó a mujeres en distintos puntos de Paraná, con denuncias en la Comisaría Segunda y Quinta.

31 de marzo 2026 · 14:52hs
Alerta en Paraná: hombre acusado de acosar a mujeres

Alerta en Paraná: hombre acusado de acosar a mujeres, incluida una menor de edad.

Diversas mujeres han denunciado ser víctimas de acoso en la vía pública por parte de un mismo individuo, generando preocupación en distintos sectores de la ciudad de Paraná.

Según pudo confirmar UNO, existen otros testimonios de mujeres que aseguran haber sido acosadas por un hombre con características similares en distintos puntos de la ciudad. Algunas denuncias se encuentran registradas en la Comisaría Segunda, que incluye el caso de una menor de edad, y en la Comisaría Quinta.

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Paraná bajo alerta: hombre acusado de acosar a mujeres en distintos puntos de la ciudad

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Distintas mujeres alertan sobre acoso de un mismo hombre en Paraná.

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El hecho más reciente ocurrió el lunes alrededor de las 17 en calle Paraguay, a la altura del 38, cuando un sujeto de entre 50 y 60 años y aproximadamente 1,75 metros de altura se acercó por detrás de una mujer, profiriendo comentarios inapropiados e intentando manosearla. La víctima indicó que ya realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Tras la difusión del caso en redes sociales, surgieron múltiples testimonios de mujeres que reconocieron al hombre y relataron situaciones similares de acoso. Algunos de estos relatos señalan que la persona podría presentar problemas psicológicos; sin embargo, las denuncias y las acciones de exposición pública (escrache) se realizaron ante la gravedad de los hechos.

Mujeres Acoso Paraná
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