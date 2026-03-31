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Dolor en San Cristóbal: una ciudad conmovida le brindó el último adiós a Ian

Tras una misa de cuerpo presente en la Iglesia local, una inmensa caravana acompañó al féretro hasta el Cementerio Municipal de San Cristóbal.

31 de marzo 2026 · 22:47hs
Dolor en San Cristóbal: una ciudad conmovida le brindó el último adiós a Ian.

Dolor en San Cristóbal: una ciudad conmovida le brindó el último adiós a Ian.

La comunidad de San Cristóbal le brindó el último a dios Ian Cabrera, el chico de 13 años que fue asesinado de un escopetazo por un compañero de 15 en la Escuela Mariano Moreno. El cortejo fúnebre que acompañó al féretro que llevaba los restos del adolescente, ingresó poco después de las 11 en el Cementerio Municipal.

El dolor en San Cristóbal

Hubo expresiones de profundo dolor y tristeza de familiares, amigos y también de vecinos en general de esa ciudad golpeada por una tragedia que será difícil de olvidar.

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Antes de la inhumación de los restos, se realizó una breve misa de cuerpo presente en la parroquia San Cristóbal (lleva el mismo nombre de la ciudad), ubicada frente a la plazoleta Almirante Brown, donde los presentes rezaron un padre nuestro y un ave maría y escucharon la lectura del capítulo del evangelio seleccionado para esta ocasión.

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En un templo colmado de público, la ceremonia sirvió como rito previo al traslado al Cementerio local. Unos minutos antes de que el coche fúnebre se pusiera en marcha, ya con el féretro ubicado en su interior, uno de los sacerdotes del templo hizo sonar la campaña de la iglesia, lo que impregnó a la despedida un tono más triste. Fueron diez campanazos los que se escucharon antes de que se iniciara el traslado hacia la necrópolis.

Recorrido con homenajes

Alrededor de las 11, la caravana de autos, con el vehículo fúnebre a la cabeza, se puso en marcha frente a una localidad que mostraba sus calles vacías, en una mañana con sol a pleno. Otro momento emotivo fue cundo el cortejo pasó frente a la Escuela Bernardino Rivadavia, otra de las instituciones de la ciudad, donde los alumnos, docentes y personal auxiliar salieron a la vereda para rendirle una despedida en silencio a Ian.

Unos minutos después, el cortejo pasó por el Club Atlético Independiente de San Cristóbal, donde Ian jugaba al fútbol. Allí, la caravana se detuvo unos minutos y también fue otro de los momentos emotivos. Los compañeritos de Ian vestían la indumentaria de la institución y también portaban banderas con los colores rojo y blanco del club. También se escucharon algunos bocinazos mientras pocos podían contener las lágrimas.

La fila de autos, a la que se sumaron varias motos con gente joven, avanzó lentamente por las distintas calles hasta llegar al Cementerio Municipal. Eso sucedió a poco antes de las 11.20. En ese lugar ya había una multitud, con muchísimos chicos, que se mezclaba con las banderas del Club Independiente que le dio la despedida final.

San Cristobal Ian Cabrera Cementerio
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