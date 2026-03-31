Congo hizo historia: venció a Jamaica en alargue y clasificó al Mundial 2026

La Selección de la República Democrática del Congo obtuvo este martes el penúltimo cupo libre al Mundial al vencer en tiempo extra por 1-0 a la de Jamaica.

La República Democrática del Congo venció 1-0 a Jamaica en el alargue del Repechaje del Mundial 2026. El encuentro se disputó en el Estadio Akron de Guadalajara, donde el conjunto africano selló su boleto gracias al gol de Axel Tuanzebe al minuto 100 del encuentro.

Tras un saque de esquina, la defensa jamaiquina no logró despejar y la pelota quedó en el centro del área. Allí apareció Tuanzebe, defensor del Burnley, para empujarla . La jugada fue revisada en el VAR pero finalmente se convalidó el tanto tras descartar una mano previa.

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Congo jugará por primera vez un Mundial. (Foto: REUTERS/Eloisa Sanchez).

Durante el tiempo reglamentario, Congo ya había convertido en dos oportunidades, pero ambos goles fueron anulados por fuera de juego. Primero a los 4 minutos, con una definición de Nathanael Mbuku, y luego a los 85, cuando Samuel Moutoussamy también había logrado marcar.

Más allá de esas acciones, el partido fue parejo y con escasas situaciones de peligro, ya que ambos equipos priorizaron el orden defensivo.

El Congo vuelve a un Mundial

El conjunto congoleño volverá a disputar un Mundial después de más de cinco décadas. Su única participación había sido en Alemania 1974, cuando competió bajo el nombre de Zaire. En la edición 2026 integrará el Grupo K junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Por su parte, Jamaica quedó a las puertas de una clasificación histórica en busca de su segunda Copa del Mundo tras Francia 1998.