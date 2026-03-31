Uno Entre Rios | Ovación | Congo

Congo hizo historia: venció a Jamaica en alargue y clasificó al Mundial 2026

La Selección de la República Democrática del Congo obtuvo este martes el penúltimo cupo libre al Mundial al vencer en tiempo extra por 1-0 a la de Jamaica.

31 de marzo 2026 · 21:48hs
El Congo jugará el Mundial.

El Congo jugará el Mundial.

La República Democrática del Congo venció 1-0 a Jamaica en el alargue del Repechaje del Mundial 2026. El encuentro se disputó en el Estadio Akron de Guadalajara, donde el conjunto africano selló su boleto gracias al gol de Axel Tuanzebe al minuto 100 del encuentro.

Tras un saque de esquina, la defensa jamaiquina no logró despejar y la pelota quedó en el centro del área. Allí apareció Tuanzebe, defensor del Burnley, para empujarla. La jugada fue revisada en el VAR pero finalmente se convalidó el tanto tras descartar una mano previa.

SGran Paella Paraná del Club Tilcara tiene una nueva fecha.

Se reprogramó la tradicional paella de Tilcara por mal tiempo

Argentina gana con el gol de Julián Álvarez a los 4 minutos.

Con gol y asistencia de Messi, Argentina golea a Zambia en el último amistoso en el país

Congo jugará por primera vez un Mundial. (Foto: REUTERS/Eloisa Sanchez).

Durante el tiempo reglamentario, Congo ya había convertido en dos oportunidades, pero ambos goles fueron anulados por fuera de juego. Primero a los 4 minutos, con una definición de Nathanael Mbuku, y luego a los 85, cuando Samuel Moutoussamy también había logrado marcar.

Más allá de esas acciones, el partido fue parejo y con escasas situaciones de peligro, ya que ambos equipos priorizaron el orden defensivo.

El Congo vuelve a un Mundial

El conjunto congoleño volverá a disputar un Mundial después de más de cinco décadas. Su única participación había sido en Alemania 1974, cuando competió bajo el nombre de Zaire. En la edición 2026 integrará el Grupo K junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Por su parte, Jamaica quedó a las puertas de una clasificación histórica en busca de su segunda Copa del Mundo tras Francia 1998.

Congo Jamaica Mundial Mundial 2026
Noticias relacionadas
El campeonato de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines continúa con su desarrollo.

Se jugó la segunda fecha del certamen de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines

Lewandowski no tendrá Mundial con Polonia.

Polonia cayó con Suecia y Robert Lewandowski será uno de los grandes ausentes del Mundial 2026

Ciclista jugará este miércoles ante Unión de Crespo por la APB.

Se viene la cuarta fecha del Torneo Apertura de la APB

Nicolás Cortopassi, habló del nuevo proyecto de SUP en Paraná.

Nuevo espacio del SUP en el Balneario Thompson en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Se reprogramó la tradicional paella de Tilcara por mal tiempo

Se reprogramó la tradicional paella de Tilcara por mal tiempo

Congo hizo historia: venció a Jamaica en alargue y clasificó al Mundial 2026

Congo hizo historia: venció a Jamaica en alargue y clasificó al Mundial 2026

Con gol y asistencia de Messi, Argentina golea a Zambia en el último amistoso en el país

Con gol y asistencia de Messi, Argentina golea a Zambia en el último amistoso en el país

Ultimo Momento
Se reprogramó la tradicional paella de Tilcara por mal tiempo

Se reprogramó la tradicional paella de Tilcara por mal tiempo

Congo hizo historia: venció a Jamaica en alargue y clasificó al Mundial 2026

Congo hizo historia: venció a Jamaica en alargue y clasificó al Mundial 2026

Con gol y asistencia de Messi, Argentina golea a Zambia en el último amistoso en el país

Con gol y asistencia de Messi, Argentina golea a Zambia en el último amistoso en el país

Entre Ríos 2050 apoyó las reformas de Rogelio Frigerio

"Entre Ríos 2050" apoyó las reformas de Rogelio Frigerio

Concordia lidera el ranking de los conglomerados más pobres de la Argentina

Concordia lidera el ranking de los conglomerados más pobres de la Argentina

Policiales
Alerta en Paraná: hombre acusado de acosar a mujeres, incluida una menor de edad

Alerta en Paraná: hombre acusado de acosar a mujeres, incluida una menor de edad

Desesperada búsqueda en Nogoyá: desapareció un joven de 34 años en Lucas González

Desesperada búsqueda en Nogoyá: desapareció un joven de 34 años en Lucas González

Buscan en Nogoyá a un joven que no llegó a su trabajo

Buscan en Nogoyá a un joven que no llegó a su trabajo

Un camionero quedó atrapado tras un choque y fue hospitalizado en Concordia

Un camionero quedó atrapado tras un choque y fue hospitalizado en Concordia

Fuerte choque en Paraná con dos personas lesionadas, una quedó inconsciente

Fuerte choque en Paraná con dos personas lesionadas, una quedó inconsciente

Ovación
Con gol y asistencia de Messi, Argentina golea a Zambia en el último amistoso en el país

Con gol y asistencia de Messi, Argentina golea a Zambia en el último amistoso en el país

Se reprogramó la tradicional paella de Tilcara por mal tiempo

Se reprogramó la tradicional paella de Tilcara por mal tiempo

Italia cayó por penales ante Bosnia y quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva

Italia cayó por penales ante Bosnia y quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva

Congo hizo historia: venció a Jamaica en alargue y clasificó al Mundial 2026

Congo hizo historia: venció a Jamaica en alargue y clasificó al Mundial 2026

Polonia cayó con Suecia y Robert Lewandowski será uno de los grandes ausentes del Mundial 2026

Polonia cayó con Suecia y Robert Lewandowski será uno de los grandes ausentes del Mundial 2026

La provincia
Entre Ríos 2050 apoyó las reformas de Rogelio Frigerio

"Entre Ríos 2050" apoyó las reformas de Rogelio Frigerio

Concordia lidera el ranking de los conglomerados más pobres de la Argentina

Concordia lidera el ranking de los conglomerados más pobres de la Argentina

Concordia: separaron a dos inspectores tras video viral

Concordia: separaron a dos inspectores tras video viral

Llega la 9° Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez

Llega la 9° Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez

Colón rendirá homenaje a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas

Colón rendirá homenaje a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas

Dejanos tu comentario