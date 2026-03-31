Concordia: separaron a dos inspectores tras video viral

La Municipalidad de Concordia le inició un sumario y separó de sus funciones a dos inspectores tras el descargo de una comerciante en un operativo.

Desde la Municipalidad informaron que se investigará el procedimiento de los dos inspectores.

A raíz de un episodio que tomó estado público en las últimas horas, desde la Municipalidad de Concordia expresaron, mediante un comunicado, “un firme acompañamiento a los comerciantes y a todo el sector privado, quienes invierten, generan empleo y sostienen la actividad económica de la ciudad”.

“En relación a lo ocurrido, y de acuerdo a la información recabada hasta el momento, el operativo se llevó adelante ante la detección de presuntas irregularidades vinculadas a la falta de habilitación de un sector tipo deck y a la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido. No obstante, se ha dispuesto la revisión de lo actuado por los inspectores intervinientes, a fin de garantizar que cada procedimiento se ajuste estrictamente a la normativa vigente y a criterios de razonabilidad”, señalaron en el escrito.

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Luego remarcaron: “Desde el inicio de la gestión, el Municipio ha impulsado una agenda concreta de acompañamiento al comercio y al sector privado, basada en medidas de desregulación, simplificación administrativa y alivio fiscal, con el objetivo de facilitar la actividad económica y promover la inversión local”.

Las medidas implementadas por la Municipalidad de Concordia

- Eliminación de más de 300 tasas, derechos y aranceles municipales, enfocándose en la simplificación de trámites y la reducción de costos para el sector privado.

- Eliminación de sellados administrativos (inicio de expedientes, planes de pagos, certificados de libre deuda, actualización de información en Tasa Comercial, entre otros),

- Eliminación de alícuota del 2.7% para comercios locales de alimentos y bebidas, industrias alimenticias, actividades relacionadas con la construcción.

- Reducción de la Contribución Municipal en Alumbrado Público y establecimiento de topes inferiores a los vigentes anteriormente.

- Ventanilla Única Online para la habilitación express de comercios de bajo riesgo en 24 horas.

- Nuevo régimen de Pequeños Contribuyentes de Tasa Comercial, ampliando el acceso a más de 1.000 monotributistas categoría A y abonando un importe fijo reducido.

Además, informaron que “durante el presente año se avanzará con nuevos proyectos orientados a seguir fortaleciendo al sector, generando mejores condiciones para quienes apuestan al desarrollo de la ciudad como por ejemplo avanzar en la digitalización de habilitaciones, bajas, transferencias y cambios de titularidad a través de la Ventanilla Online. Además se trabaja en la implementación del acta digital. Todas herramientas que reducen tiempos, costos y burocracia para el contribuyente”.

“El Municipio reafirma su compromiso con el orden, el cumplimiento de las normas y, al mismo tiempo, con el acompañamiento permanente a quienes producen, invierten y generan trabajo en Concordia”, señalaron.

La investigación a los inspectores

Finalmente, indicaron: “Es por ello que se ha determinado iniciar una investigación sumaria interna para determinar responsabilidades. Mientras esta acción se lleva adelante, con el objetivo de establecer certeza entre lo que denuncia la comerciante y el proceder de los inspectores, por razones de seguridad y hasta tanto no se esclarezcan los hechos, estos fueron separados de manera provisoria de sus funciones”.

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El episodio

Durante la mañana de este martes, se hizo viral un video en el que se ve a una comerciante, que sería propietaria de drugstores de la ciudad, enojada haciendo reclamos a dos inspectores municipales.

Asegura que “no dejan progresar a quienes dan trabajo”, entre otras cosas, y se queja de que “ponen palos en la rueda”.

En las imágenes, se ve la escucha atenta de un inspector, que no habló ni interrumpió la alocución de la comerciante. En tanto, una inspectora que estaba también en el lugar, intentó dar una explicación, pero tampoco se la escucha completar la frase.