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Belén Zavallo y Virginia Bordón Carabajal presentan sus nuevos libros en Paraná

Belén Zavallo y Virginia Bordón Carabajal presentan sus nuevos libros en la Sala Mariano Moreno del Concejo Deliberante de Paraná

31 de marzo 2026 · 14:47hs
Belén Zavallo y Virginia Bordón Carabajal presentan sus nuevos libros en Paraná

El jueves 9 de abril a las 20 se presentarán en Paraná dos novedades editoriales de autoras entrerrianas. Se trata de Faena, la primera novela de Virginia Bordón Carabajal, y Silbido hacia el fuego, el más reciente poemario de Belén Zavallo, que recibió Mención Honorífica en los Premios Fray Mocho 2023.

La actividad tendrá lugar en la Sala Mariano Moreno del Concejo Deliberante de Paraná, ubicada en la intersección de Corrientes y Andrés Pazos. La entrada será libre y gratuita.

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La presentación reunirá dos recorridos distintos dentro de la literatura provincial. Por un lado, Zavallo compartirá su nuevo libro de poemas, que se suma a una producción sostenida en los últimos años. Nacida en Paraná, es autora de Todos tenemos un jardín (2019), Lengua montaraz —Tercer Premio Nacional Storni 2021— y Aspas (2022). También publicó las novelas Las armas (2021) y El silencio respira como un animal (2023).

Además de su obra, Zavallo desarrolla una intensa actividad en el campo cultural. Edita la sección Entre versos de la revista Análisis, escribe la columna Una mirada desde la alcantarilla en Ahora9 y co-produce y conduce el ciclo Palabras de las buenas noches en Canal 9 Litoral. Coordina talleres de escritura y ejerce la docencia desde hace más de veinte años. Su trabajo fue reconocido con el Premio Entre Orillas en distintas categorías y el Tercer Premio Juan L. Ortiz, entre otras distinciones. Parte de su obra integra antologías nacionales e internacionales y ha sido traducida a otros idiomas.

Por su parte, Virginia Bordón Carabajal presentará Faena, su primera novela. Nacida en Córdoba capital, pasó su infancia y adolescencia entre Córdoba y Formosa. Es médica egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, con especialización en Pediatría y en Salud Comunitaria y Social. Su trayectoria profesional la llevó a distintos puntos del país y desde 2010 reside en Diamante.

Su vínculo con la escritura se reactivó en 2020 a partir de un taller virtual de narrativa, donde desarrolló un proyecto de audiolibro destinado a pacientes internados, en conjunto con el grupo El cero de las formas. Participó en diversas antologías, entre ellas Como celajes de sonido (2021), Fósforos y zafiros (2023) y Campanas para la niebla (2024), y también impulsa iniciativas de promoción de la lectura.

La presentación del jueves propone un encuentro con dos voces contemporáneas de la literatura entrerriana, con entrada abierta al público en un espacio institucional del centro de la ciudad.

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