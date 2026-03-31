Un camionero quedó atrapado tras un choque y fue hospitalizado en Concordia

Un camionero resultó herido tras chocar con otro camión en la Autovía José Gervasio Artigas. Debió ser rescatado y hospitalizado en Concordia.

Un camionero resultó herido tras chocar con otro camión en la Autovía José Gervasio Artigas. Debió ser rescatado y hospitalizado en Concordia.

Durante la madrugada de este martes se produjo un choque en la Autovía José Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 246, al sur de la estación de servicio YPF 248. El siniestro involucró a dos camiones que circulaban en el mismo sentido, de norte a sur. Por motivos que aún se investigan, un camión Mercedes Benz 1729, conducido por un hombre domiciliado en la provincia de Buenos Aires, colisionó de manera violenta contra la parte trasera de otro camión de la misma marca, en este caso un modelo 1114 más antiguo.

El conductor del segundo vehículo, oriundo del barrio La Bianca de Concordia, no habría sufrido heridas de gravedad como consecuencia del impacto.

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En tanto, el chofer del camión más moderno, un Mercedes Benz 1729 blanco, quedó atrapado dentro de la cabina, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos, quienes trabajaron para liberarlo.

accidente camionero

Una vez rescatado, el hombre fue trasladado en ambulancia al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia. Allí, los médicos le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano, escoriaciones y múltiples traumatismos, por lo que quedó en observación.

En el operativo también participaron efectivos de la comisaría de Colonia Yeruá y personal de Gendarmería Nacional.

Tránsito asistido

Como consecuencia del siniestro, el tránsito en la zona debió ser derivado durante más de una hora por la colectora, mientras se llevaban adelante las tareas de rescate y las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.