Búsqueda de Fernando Rosenberger, de 34 años, desaparecido en Lucas González. Fue visto el lunes y se trasladaba en una Ford Ranger gris. Piden datos urgentes.

Desesperada búsqueda en Nogoyá: desapareció un joven de 34 años en Lucas González.

Buscan intensamente a Fernando Rosenberger, un joven de 34 años que se encuentra desaparecido en la localidad de Lucas González, en el departamento Nogoyá . Su familia radicó la denuncia correspondiente y lanzó un pedido de ayuda a la comunidad con el objetivo de obtener cualquier información que permita dar con su paradero.

Según se informó, Rosenberger fue visto por última vez este lunes y se trasladaría en una camioneta Ford Ranger de color gris. Desde entonces, no se han tenido novedades sobre su ubicación, lo que generó creciente preocupación entre sus allegados.

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A través de redes sociales, familiares y amigos difundieron el caso solicitando colaboración: "Por favor, avisen a las autoridades", expresaron, apelando a cualquier persona que pueda aportar datos relevantes.

Tras la denuncia formal, la Policía de Entre Ríos activó el protocolo de búsqueda de personas, notificando a todas las departamentales y puestos camineros de la provincia para intensificar los operativos.

Ante cualquier información, se solicita comunicarse de inmediato con los números de emergencia 911 o 101 (Comando Radioeléctrico), o bien acercarse a la comisaría más cercana.