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Buscan en Nogoyá a un joven que no llegó a su trabajo

Buscan a Emiliano Bianchi, de 31 años, desaparecido en Nogoyá. Salió a dedo hacia su trabajo, pero nunca llegó. Solicitan datos para dar con su paradero.

31 de marzo 2026 · 11:14hs
Buscan en Nogoyá a un joven que no llegó a su trabajo.

Buscan en Nogoyá a un joven que no llegó a su trabajo.

En el departamento Nogoyá se desplegó un operativo para dar con el paradero de Emiliano Jairo Bianchi, un hombre de 31 años que es intensamente buscado luego de no presentarse en su lugar de trabajo.

De acuerdo a la información recabada, había salido haciendo "dedo" desde Villa Tres de Febrero con destino a Crucesitas Séptima. Sin embargo, nunca llegó a destino y desde ese momento no se volvió a tener contacto con él.

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Preocupación en Nogoyá por la desaparición de un joven de 31 años

Emiliano Bianchi (1).jpeg

La preocupación creció entre sus allegados, quienes formalizaron la denuncia este lunes a las 11:40 al constatar que el joven no se había presentado en el tambo donde trabaja habitualmente.

Respecto a sus características al momento de la desaparición, se indicó que vestía un pantalón gris, una remera azul oscuro y llevaba consigo una mochila de color azul.

Personal policial de la Jefatura Departamental Nogoyá realiza diversos procedimientos en la zona, con recorridas en caminos rurales y rutas que unen ambas localidades. A su vez, se están recolectando testimonios de personas que pudieran haberlo visto o trasladado.

Desde la fuerza solicitaron la colaboración de la comunidad y remarcaron la importancia de cualquier dato que pueda contribuir a la investigación. Quienes cuenten con información pueden comunicarse de inmediato al 911, al 101 o al teléfono (03435) 422222.

Trabajo Nogoyá Búsqueda
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