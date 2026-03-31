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Se reprogramó la tradicional paella del club Tilcara

El evento de Tilcara, previsto para Semana Santa en el Patito Sirirí de Paraná, fue postergado. La nueva fecha será el 2 de mayo.

31 de marzo 2026 · 22:01hs
SGran Paella Paraná del Club Tilcara tiene una nueva fecha.

Foto: Archivo/UNO

SGran Paella Paraná del Club Tilcara tiene una nueva fecha.

El Club Tilcara informó la reprogramación de su tradicional paella de Semana Santa, uno de los eventos gastronómicos más convocantes de la ciudad de Paraná. La actividad, que iba a desarrollarse en el tradicional espacio del Patito Sirirí de Paraná, debió ser suspendida ante las condiciones climáticas adversas previstas para la región.

El comunicado de Tilcara

Según se comunicó oficialmente, el pronóstico de lluvias obligó a tomar la decisión con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada y la comodidad de los asistentes, teniendo en cuenta que se trata de un evento al aire libre que cada año reúne a una importante cantidad de público. Desde la institución indicaron que la nueva fecha establecida para la realización de la paella será el próximo 2 de mayo, manteniendo el mismo formato y lugar previsto originalmente.

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La propuesta, que se ha convertido en un clásico de Semana Santa en la capital entrerriana, combina gastronomía, encuentro social y colaboración con el club, motivo por el cual genera gran expectativa en cada edición.

De esta manera, Tilcara apuesta a reprogramar el evento para asegurar una jornada exitosa y que los asistentes puedan disfrutar plenamente de una tradición que ya forma parte del calendario local.

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