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Convocan a participar de la Feria Honoria Bustos – Edición Juanele en Paraná

La Feria Honoria Bustos – Edición Juanele se realizará el sábado 11 de abril, de 16 a 23, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, con acceso libre y gratuito

30 de marzo 2026 · 13:39hs
Convocan a participar de la Feria Honoria Bustos – Edición Juanele en Paraná

La Feria Honoria Bustos – Edición Juanele se realizará el sábado 11 de abril, de 16 a 23, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, con acceso libre y gratuito. La propuesta reúne a artistas, artesanos y emprendedores de la ciudad y de localidades vecinas.

Feria Honoria Bustos: abren convocatoria para participar en Paraná

Organizada por Tres Monedas Producciones, la feria ofrecerá una amplia variedad de rubros, con el objetivo de generar un espacio de circulación para producciones locales a precios accesibles. El recorrido se desarrollará en la sala central del espacio cultural, donde se dispondrán los puestos a ambos lados del vagón que alberga la sastrería teatral Laly Mainardi.

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Entre las propuestas habrá obras de artistas plásticos en pequeño formato, además de producciones en cerámica, madera, orfebrería, textiles, vitrofusión, mosaiquismo y marroquinería, entre otras. También se contará con servicio de cantina. Al tratarse de una actividad en espacio cerrado, no se suspende por lluvia.

Convocatoria abierta

Las organizadoras informaron que continúa abierta la convocatoria para quienes deseen participar de esta edición. Las personas interesadas pueden comunicarse al 343-4807440 o escribir a [email protected].

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Feria Honoria Bustos Paraná centro cultural Juan L. Ortiz
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