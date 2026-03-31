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Polonia cayó con Suecia y Robert Lewandowski será uno de los grandes ausentes del Mundial 2026

Final de infarto en Solna. Suecia consigue una victoria memorable por 3-2 contra la Polonia de Lewandowski y sella su pasaje a la Copa del Mundo.

31 de marzo 2026 · 19:25hs
Lewandowski no tendrá Mundial con Polonia.

Lewandowski no tendrá Mundial con Polonia.

El delantero del Barcelona será uno de los grandes ausentes de la cita mundialista. Con 37 años se perderá, quizás, la última copa del mundo de su carrera. Polonia se jugaba la chance de acceder al Mundial en uno de los últimos cuatro repechajes de Europa pero no pudo con Suecia. Cayó 3 a 2 en Solna y no estará en Estados Unidos/México/Canadá. Más allá de esto, la eliminación significa la ausencia de Robert Lewandowski.

El delantero del Barcelona será uno de los grandes ausentes de la cita mundialista, que lo tuvo en las pasadas ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022, sin brillar demasiado, pero no así en Brasil 2014. Quedó en las puertas de lo que iba a ser su tercera copa del mundo.

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Quizás la última porque con 37 años parece difícil que pueda estar cuatro años después. Fue de la partida y disputó los 90 minutos en el encuentro con Suecia. Sin embargo, no pudo colaborar con sus habituales goles para torcer la historia,.

Polonia Robert Lewandowski Suecia Mundial
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