"Entre el Cielo y el Infierno" llega a Paraná con un show que revive un clásico de Rata Blanca

La banda Entre el Cielo y el Infierno, integrada por los músicos que formaron parte del emblemático álbum homónimo de Rata Blanca, se presentará este viernes en Limbo Pub

11 de noviembre 2025 · 14:46hs
La banda Entre el Cielo y el Infierno, integrada por los músicos que formaron parte del emblemático álbum homónimo de Rata Blanca, se presentará este viernes a las 22 en Limbo Pub Paraná.

El grupo está conformado por Mario Ian (voz), Gustavo Rowek (batería), Sergio Berdichevsky (guitarra), José Velocet (guitarra) y Walter Scasso (bajo), quienes recrean íntegramente el disco Entre el Cielo y el Infierno, una de las obras más potentes y recordadas del heavy argentino.

Como banda invitada se presentará Abeja Reina.

Las entradas anticipadas con descuento pueden conseguirse en www.ticketway.com.ar y a través de Terco Tour.

