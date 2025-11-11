"Entre el Cielo y el Infierno" llega a Paraná con un show que revive un clásico de Rata Blanca La banda Entre el Cielo y el Infierno, integrada por los músicos que formaron parte del emblemático álbum homónimo de Rata Blanca, se presentará este viernes en Limbo Pub 11 de noviembre 2025 · 14:46hs

La banda Entre el Cielo y el Infierno, integrada por los músicos que formaron parte del emblemático álbum homónimo de Rata Blanca, se presentará este viernes a las 22 en Limbo Pub Paraná.

"Entre el Cielo y el Infierno" en Paraná El grupo está conformado por Mario Ian (voz), Gustavo Rowek (batería), Sergio Berdichevsky (guitarra), José Velocet (guitarra) y Walter Scasso (bajo), quienes recrean íntegramente el disco Entre el Cielo y el Infierno, una de las obras más potentes y recordadas del heavy argentino.

Como banda invitada se presentará Abeja Reina. Las entradas anticipadas con descuento pueden conseguirse en www.ticketway.com.ar y a través de Terco Tour.