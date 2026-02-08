El dato que llamó la atención: el show de Lali no se transmitió en vivo El recital de Lali en la Fiesta Nacional del Mate no pudo transmitirse en vivo por una disposición de la discográfica, aunque el show se realizó con normalidad. 8 de febrero 2026 · 16:03hs

Foto: Gentileza/Municipalidad de Paraná El dato que llamó la atención: el show de Lali no se transmitió en vivo.

El recital de Lali en la Fiesta Nacional del Mate fue uno de los momentos más esperados del evento y convocó a una multitud en la costanera de Paraná. Con un show potente y un público que acompañó de principio a fin, la artista se convirtió en una de las grandes protagonistas de la última edición de la fiesta.

Uno de los datos que llamó la atención fue que la presentación no contó con transmisión en vivo, ni por streaming ni por televisión. Según se informó, la decisión se debió a una disposición de la discográfica de la cantante, que no autorizó la emisión en tiempo real del espectáculo.

LEER MÁS: La Fiesta Nacional del Mate cerró una edición histórica e inolvidable Un detalle del recital de Lali: no hubo transmisión en vivo Lali Espósito (5).jpeg Foto: Gentileza/Municipalidad de Paraná Más allá de este detalle, el show se desarrolló con total normalidad y fue disfrutado por las miles de personas que asistieron al predio. La Fiesta Nacional del Mate volvió así a consolidarse como un evento de gran convocatoria, dejando imágenes y momentos que ya forman parte de una nueva edición exitosa.